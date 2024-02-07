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Посол рассказал об ответе Канады на просьбу выдать ветерана СС Хунку

Посол Степанов: Канада заверила, что рассмотрит запрос о ветеране СС Хунке
Ярослав Хунка
Ярослав Хунка (Фото: кадр трансляции телеканала CTV New)

Канада заверила Россию, что рассмотрит запрос на экстрадицию бывшего ветерана СС Ярослава Хунки, об этом заявил посол России в Канаде Олег Степанов.

«Нас заверили, что материалы будут рассмотрены», — сообщил он «РИА Новости».

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Ярослав Хунка

В декабре 2023 года Россия уже направляла запрос об экстрадиции в Канаду. В России против него возбуждено дело о геноциде, он объявлен в розыск.

В октябре Следственный комитет заочно предъявил обвинение бывшему военнослужащему дивизии СС «Галичина» Ярославу Хунке (Гунько) в геноциде мирного населения на территории Украинской ССР (ст. 357 УК) в годы Великой Отечественной войны. Тогда же МВД объявило его в розыск. СК сообщал, что, согласно имеющимся данным, с 23 по 28 февраля 1944 года в населенном пункте Гута Пеняцкая (бывшее село на территории Бродского района Львовской области УССР) Хунка и его сослуживцы убили не менее 500 граждан СССР. В числе убитых были евреи и поляки.

В сентябре 2023 года спикер палаты общин Энтони Рота пригласил Хунку посетить парламент Канады, куда прибыл президент Украины Владимир Зеленский. Для Зеленского это был первый визит в Канаду с начала военной операции. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо приветствовал Владимира Зеленского в канадском парламенте, пообещав продолжить военную поддержку Украины. В ходе визита Рота обратился к Хунке, сидящему в зале, охарактеризовав его как «украинско-канадского ветерана Второй мировой войны, который боролся за независимость Украины против русских и продолжает поддерживать войска сегодня, даже в своем 98-летнем возрасте». Трюдо и Рота потом извинились за чествование ветерана СС. Последний также ушел в отставку.

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