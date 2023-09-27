Трюдо извинился за чествование ветерана СС в парламенте Канады

Джастин Трюдо (Фото: Blair Gable / Reuters)

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо извинился за чествование ветерана дивизии СС «Галичина» Ярослава Хунки в парламенте во время визита в страну президента Украины Владимира Зеленского, передает CBC.

«Все мы, кто был в этом месте в пятницу, глубоко сожалеем о том, что встали и аплодировали, хотя мы сделали это, не осознавая контекста», — сказал Трюдо.

Он также назвал произошедшее «ужасающим надругательством» над памятью миллионов людей, погибших во время Холокоста. Чествование Хунки было «очень болезненно» для евреев, поляков, цыган и других людей, которые пострадали от нацистского режима во время Второй мировой войны, добавил он

Трюдо заявил, что Канада выражает глубокие сожаления в связи с тем, что Зеленский был изображен аплодирующим ветерану СС.

22 сентября на заседание парламента Канады во время визита Зеленского пригласили 98-летнего Ярослава Хунку, которого представили как «борца за украинскую независимость против русских в годы Второй мировой войны». Позже выяснилось, что Хунка во время войны служил в 14-й добровольческой дивизии СС «Галичина», набранной из украинских добровольцев.

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