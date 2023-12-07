Россия потребовала от Канады выдать выступившего в парламенте ветерана СС

Генпрокуратура России обратилась к властям Канады с запросом об экстрадиции экс-бойца СС, 98-летнего Ярослава Хунки, выступившего в парламенте в сентябре. В России против него возбуждено дело о геноциде, он объявлен в розыск

Ярослав Хунка (Фото: кадр трансляции телеканала CTV News)

Россия попросила властей Канады выдать выступившего в сентябре в парламенте во время визита украинского президента Владимира Зеленского военнослужащего дивизии СС «Галичина», 98-летнего Ярослава Хунку (Гунько), сообщает «Коммерсантъ».

Замглавы Генпрокуратуры России Петр Городов направил запрос министру юстиции и генпрокурору Канады Арифу Вирани по поручению главы ведомства Игоря Краснова. В послании он отметил, что Хунка обвиняется в России по ст. 357 УК («Геноцид»; действия, направленные на полное уничтожение этнической группы путем убийства ее членов или причинения тяжкого вреда здоровью).

Запрос базируется на положениях Конвенции о предупреждении геноцида и наказании за него, принятой ООН в 1948 году. В послании гарантируется, что выдача «не имеет цели преследования фигуранта по политическим мотивам в связи с его расовой принадлежностью, вероисповеданием, национальностью или политическими взглядами», пишет газета.

Кроме того, обвиняемому предоставят все возможности для защиты, а в СИЗО он будет содержаться в надлежащих условиях, в чем смогут убедиться сотрудники посольства Канады в России при посещении, подчеркивается в письме. Отдельно отмечается, что Хунке не грозит смертная казнь.

Если Канада откажется от выдачи, Генпрокуратура просит депортировать его в рамках миграционного законодательства. Российская сторона выразила готовность помогать канадской по этому и другим уголовным делам в рамках заключенных двусторонних договоренностей.

РБК направил запрос в Генеральную прокуратуру России.

Ветеран появился на заседании канадского парламента в сентябре во время визита Зеленского. Его представили как «борца за украинскую независимость против русских в годы Второй мировой войны». После того как выяснилось, что Хунка служил в дивизии СС «Галичина», в канадском парламенте извинились за произошедшее, а спикер палаты общин Энтони Рота объявил об отставке. Извинения принес и премьер-министр Канады Джастин Трюдо.

Инцидент в парламенте осудили еврейские организации в Канаде, ООН, Польша, Белоруссия и Россия. Президент России Владимир Путин отметил, что позвавший Хунку экс-спикер палаты общин не мог не понимать, что если тот «сражался против русских во Второй мировой, то он сражался на стороне Германии или был фашистским коллаборационистом».

СК возбудил дело по статье о геноциде, МВД объявило его в розыск. Глава Минобороны Сергей Шойгу в середине октября поручил проработать вопрос экстрадиции Хунки.