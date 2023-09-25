В ООН осудили появление ветерана СС в парламенте Канады

Стефан Дюжаррик (Фото: Lev Radin / Global Look Press)

ООН выступает против прославления нацистов. Об этом на брифинге заявил представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик, комментируя появление ветерана СС на мероприятии в парламенте Канады.

«Мы, конечно, выступаем против любого чествования людей, которые активно участвовали в деятельности нацистов во время Второй мировой войны», — сказал он.

При этом Дюжаррик напомнил, что спикер палаты общин парламента Канады Энтони Рота принес извинения за инцидент. «Позже мне стала известна дополнительная информация, которая заставила меня пожалеть о принятом решении. Я особенно хочу принести свои глубочайшие извинения еврейским общинам в Канаде и по всему миру», — заявил он.

Скандал произошел 22 сентября во время визита в Оттаву президента Украины Владимира Зеленского. На мероприятие в парламенте пригласили 98-летнего Ярослава Хунку, которого представили как «борца за украинскую независимость против русских в годы Второй мировой войны».

Ярослав Хунка служил в 14-й добровольческой дивизии СС «Галичина», набранной из украинских добровольцев и принимавшей участие во Второй мировой войне на стороне Германии в 1943–1945 годах.

Посольство России направило в МИД Канады и в офис премьер-министра Джастина Трюдо ноту протеста. Власти Польши и Белоруссии потребовали у канадских властей извинений.