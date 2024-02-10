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Посольство России передало Канаде запрос о выдаче ветерана СС

Посол Степанов: Канаде передали запрос России о выдаче ветерана СС

Посольство России передало властям Канады запрос российской Генпрокуратуры о выдаче 98-летнего бывшего военнослужащего дивизии СС «Галичина» Ярослава Хунки (Гуньки). Об этом сообщил корреспонденту ТАСС посол России в Оттаве Олег Степанов.

«В ноте указано, что Следственный комитет России возбудил против него [Хунки] уголовное дело по статье о действиях, направленных на полное уничтожение этнической группы. Говоря простыми словами, это геноцид», — сказал дипломат.

Он отметил, что между Канадой и Россией нет договора об экстрадиции, однако есть договор о взаимной правовой помощи от 1997 года. Посольство ожидает ответа на запрос от Минюста Канады, добавил Степанов.

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Энтони Рота

В декабре 2023 года «Коммерсант» сообщил, что замглавы Генпрокуратуры России Петр Городов по поручению главы ведомства Игоря Краснова направил министру юстиции и генпрокурору Канады Арифу Вирани запрос о выдаче Хунки. В послании он отметил, что Хунка обвиняется в России по ст. 357 УК («Геноцид»; действия, направленные на полное уничтожение этнической группы путем убийства ее членов или причинения тяжкого вреда здоровью).

Запрос базируется на положениях Конвенции о предупреждении геноцида и наказании за него, принятой ООН в 1948 году. В послании гарантируется, что выдача «не имеет цели преследования фигуранта по политическим мотивам в связи с его расовой принадлежностью, вероисповеданием, национальностью или политическими взглядами», пишет газета.

В сентябре 2023 года Хунка появился на заседании канадского парламента во время визита в страну президента Украины Владимира Зеленского. Хунку представили как «борца за украинскую независимость против русских в годы Второй мировой войны». Позже выяснилось, что Хунка служил в дивизии СС «Галичина».

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Приглашение Хунки в парламент осудили еврейские организации в Канаде, а также ООН, Польша, Белоруссия и Россия. В канадском парламенте извинились за произошедшее, а спикер палаты общин Энтони Рота объявил об отставке. Извинения принес и премьер-министр Канады Джастин Трюдо.

Ярослав Хунка служил в 14-й добровольческой дивизии СС «Галичина», набранной из украинских добровольцев и принимавшей участие во Второй мировой войне на стороне Германии в 1943–1945 годах. Членов дивизии обвиняют в убийствах мирных поляков и евреев. Преступной организацией признаны войска СС, в которую она входила. После войны подразделение оказалось в английской зоне оккупации, бойцов на время поместили в лагеря для пленных, а затем отпустили, не выдав СССР.

Офис президента Украины Владимира Зеленского раскритиковал сторонников дивизии. «Категорически осуждаем любые проявления пропаганды тоталитарных режимов, в частности национал-социалистического, и попытки пересмотреть правду о Второй мировой войне», — подчеркнули в офисе, отметив, что украинцы после разгрома нацизма завоевали право на жизнь.

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