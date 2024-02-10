Посольство России передало Канаде запрос о выдаче ветерана СС
Посольство России передало властям Канады запрос российской Генпрокуратуры о выдаче 98-летнего бывшего военнослужащего дивизии СС «Галичина» Ярослава Хунки (Гуньки). Об этом сообщил корреспонденту ТАСС посол России в Оттаве Олег Степанов.
«В ноте указано, что Следственный комитет России возбудил против него [Хунки] уголовное дело по статье о действиях, направленных на полное уничтожение этнической группы. Говоря простыми словами, это геноцид», — сказал дипломат.
Он отметил, что между Канадой и Россией нет договора об экстрадиции, однако есть договор о взаимной правовой помощи от 1997 года. Посольство ожидает ответа на запрос от Минюста Канады, добавил Степанов.
В декабре 2023 года «Коммерсант» сообщил, что замглавы Генпрокуратуры России Петр Городов по поручению главы ведомства Игоря Краснова направил министру юстиции и генпрокурору Канады Арифу Вирани запрос о выдаче Хунки. В послании он отметил, что Хунка обвиняется в России по ст. 357 УК («Геноцид»; действия, направленные на полное уничтожение этнической группы путем убийства ее членов или причинения тяжкого вреда здоровью).
Запрос базируется на положениях Конвенции о предупреждении геноцида и наказании за него, принятой ООН в 1948 году. В послании гарантируется, что выдача «не имеет цели преследования фигуранта по политическим мотивам в связи с его расовой принадлежностью, вероисповеданием, национальностью или политическими взглядами», пишет газета.
В сентябре 2023 года Хунка появился на заседании канадского парламента во время визита в страну президента Украины Владимира Зеленского. Хунку представили как «борца за украинскую независимость против русских в годы Второй мировой войны». Позже выяснилось, что Хунка служил в дивизии СС «Галичина».
Приглашение Хунки в парламент осудили еврейские организации в Канаде, а также ООН, Польша, Белоруссия и Россия. В канадском парламенте извинились за произошедшее, а спикер палаты общин Энтони Рота объявил об отставке. Извинения принес и премьер-министр Канады Джастин Трюдо.
Ярослав Хунка служил в 14-й добровольческой дивизии СС «Галичина», набранной из украинских добровольцев и принимавшей участие во Второй мировой войне на стороне Германии в 1943–1945 годах. Членов дивизии обвиняют в убийствах мирных поляков и евреев. Преступной организацией признаны войска СС, в которую она входила. После войны подразделение оказалось в английской зоне оккупации, бойцов на время поместили в лагеря для пленных, а затем отпустили, не выдав СССР.
Офис президента Украины Владимира Зеленского раскритиковал сторонников дивизии. «Категорически осуждаем любые проявления пропаганды тоталитарных режимов, в частности национал-социалистического, и попытки пересмотреть правду о Второй мировой войне», — подчеркнули в офисе, отметив, что украинцы после разгрома нацизма завоевали право на жизнь.
⚡ Главное из интервью Путина Такеру Карлсону. Видео
Доллар за минуту подскочил почти на ₽3. Что произошло?
В России ждут рекорда по дивидендам в 2024 году. Кто заплатит больше всех
Что написали в западных СМИ после интервью Путина Такеру Карлсону
Олаф Шольц опубликовал фото со своим двойником. Он тоже политик
ЦИК показала избирательный бюллетень для выборов президента
В Москве протестировали новый тип светофоров. Видео
В футболе появятся синие карточки. За что их будут показывать
На популярные у россиян автомобили поменяли цены. Список
Названы районы Москвы с самыми дешевыми квартирами. Таблица
Бывший сотрудник Apple показал аналогичные AR-очки, но в 10 раз дешевле