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СК обвинил в геноциде ветерана СС, выступившего в парламенте Канады

СК: против выступившего в кабмине Канады ветерана СС возбуждено дело о геноциде
Фото: Wikimedia Commons
Фото: Wikimedia Commons

Следственный Комитет заочно предъявил обвинение бывшему военнослужащему дивизии СС «Галичина» Ярославу Хунке (Гунько) в геноциде мирного населения на территории Украинской ССР (ст. 357 УК) в годы Великой Отечественной войны, говорится в сообщении СК.

В ведомстве подчеркнули, что следствием в Государственном архиве России и Центральном архиве Минобороны были получены документальные подтверждения о местах дислокации и ведении боевых действий дивизией СС «Галичина», в которой проходил службу Хунка.

«В апреле 1943 года [Адольфом] Гитлером было принято решение о формировании 14 добровольческой пехотной дивизии СС «Галичина», в которую набирались украинские добровольцы. Уроженец с. Умани Второй Польской Республики Ярослав Хунка 1925 года рождения вошел в состав указанного нацистского подразделения. Представители СС «Галичина», включая Хунку, преследуя основную идею нацизма — создание расово чистого государства (арийской расы), с целью полного уничтожения этнической группы славян, в том числе иных национальностей, проживающих на территории оккупированной Львовской области УССР, совершали их убийства, причиняли тяжкий вред их здоровью и создавали жизненные условия, рассчитанные на их физическое устранение», — сообщили в СК.

Там указали, что с 23 по 28 февраля 1944 года Хунка и иные лица из указанного подразделения, выполняя преступные приказы командиров, убили не менее 500 мирных граждан в селе Гута Пеняцкая (бывшее село на территории Бродского района Львовской области УССР). «Эти действия являются нарушением Конвенции о законах и обычаях сухопутной войны (Гаага, 18 октября 1907 г.). В настоящее время решается вопрос об объявлении Я. Хунки в международный розыск и заочном аресте. Также следствием были направлены запросы о правовой помощи в Канаду, Польшу и Беларусь», — добавили в СК.

Материал дополняется.

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Илья Пламенев Илья Пламенев
Следственный комитет Канада нацизм Вторая мировая война геноцид
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