Спикер палаты общин Канады подал в отставку из-за скандала с эсэсовцем

Энтони Рота сказал, что должен уйти с поста спикера и выразил сожаление. Причиной его отставки стал скандал с приглашением в канадский парламент ветерана СС в день визита Зеленского

Энтони Рота (Фото: Justin Tang / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Спикер палаты общин Канады Энтони Рота подал в отставку на фоне скандала с приглашением ветерана дивизии СС «Галичина» Ярослава Хунки в парламент, передает Global News.

«Я должен уйти с поста вашего спикера. Я еще раз выражаю свое глубокое сожаление», — сказал Рота, выступая перед палатой общин.

Рота уточнил, что перестанет быть спикером нижней палаты канадского парламента с 27 сентября.

Инцидент, который вызвал скандал и последующую отставку Роты, произошел 22 сентября во время визита в Оттаву президента Украины Владимира Зеленского. В парламент к визиту зарубежного президента пригласили 98-летнего Хунку. Спикер представил его как «борца за украинскую независимость против русских в годы Второй мировой войны».

Это возмутило еврейские организации — B'nai Brith Canada, Центр по делам Израиля и евреев и центр по изучению холокоста «Друзья Симона Визенталя». В последнем назвали ситуацию шокирующей, указав, что Хунка служил в нацистской воинской части, чьи преступления против человечности во время холокоста документально доказаны. Появление Хунки в парламенте также раскритиковали ООН, Россия и Белоруссия. Извинений от канадских властей потребовал и посол Польши в Канаде Витольд Дзельский.

Канадские парламентарии на фоне скандала призвали Энтони Роту уйти в отставку. С соответствующими заявлениями выступили представители Новой демократической партии (25 мест в нижней палате), Либеральной и Консервативной партий Канады (158 и 117 мест соответственно). Их поддержал Квебекский блок (32). Уйти в отставку спикера палаты общин также призвала глава канадского МИДа Мелани Жоли.

Рота извинился за приглашение Хунки в парламент. «Позже мне стала известна дополнительная информация, которая заставила меня пожалеть о принятом решении. Я особенно хочу принести свои глубочайшие извинения еврейским общинам в Канаде и по всему миру», — заявил он. Премьер Канады Джастин Трюдо назвал решение пригласить ветерана СС «глубоко смущающим».