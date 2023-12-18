Совет ЕЭК обнулил пошлины на импорт яиц и допустил их ввоз из Ирана

В Россию начнут ввозить яйца из Турции и Ирана

ЕЭК разрешила обнулить пошлины на поставку яиц в Россию, среди экспортеров будут Турция и Иран

Фото: Jens Kalaene / dpa / Global Look Press

Совет Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) решил обнулить пошлины на импорт в Россию куриных яиц с 1 января по 30 июня 2024 года, говорится в сообщении на сайте комиссии.

Льготу распространят на поставку в Россию до 1,2 млрд яиц. Ранее соответствующие послабления, в том числе объем ввоза товара и срок действия льгот поддержало правительство.

Как пояснил министр по торговле ЕЭК Андрей Слепнев, временная тарифная льгота позволит наладить поставки куриных яиц по цене, сопоставимой со стоимостью производства внутри страны, в частности, из Турции и Ирана.

Льготу будут предоставлять при условии подтверждения уполномоченным органом целевого назначения импортируемого товара, уточнили в ЕЭК. Слепнев подчеркнул, что мера носит краткосрочный характер. По его оценке, она должна помочь сдержать рост потребительских цен на социально значимую продукцию зимой и весной и предотвратить возникновение дефицита.

Евразийская экономическая комиссия — постоянно действующий регулирующий орган Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Совет ЕЭК отвечает за общее регулирование интеграционных процессов объединения и общее руководство деятельностью ЕЭК. В Совет ЕЭК входят по одному представителю от каждого государства-члена (Армения, Белоруссия, Россия, Казахстан и Киргизия).

Обычный размер пошлины на импорт яиц составляет 15%. Решение об их обнулении приняли на фоне резкого роста цен на этот продукт.

В октябре куриные яйца в рознице подорожали на 23,9% по сравнению с октябрем 2022 года, сообщал Росстат. В среднем по стране в ноябре цены выросли на 15%, а с прошлого декабря — на 36,5%, подсчитало ведомство к началу месяца.

Минсельхоз ранее сообщал, что в ближайшее время должны начаться поставки яиц из Турции и Азербайджана. Благодаря этой мере цены на яйца должны стабилизироваться в течение месяца, ожидают в ведомстве.

В начале декабря вице-премьер Виктория Абрамченко поручила министерствам найти способ увеличить производство кур и яиц. Проверки производителей и розничных продавцов анонсировали Генеральная прокуратура и Федеральная антимонопольная служба (ФАС), последняя завела дело против отдельных поставщиков.

Президент России Владимир Путин назвал быстрый рост цен на яйца сбоем в работе правительства.