 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Пространство выбора

Быстрое заселение

ключи раньше срока

Выгодные ставки

по ипотеке

Все кварталы ПИК

прямо на сайте РБК
Читать

Реклама, ПАО «ПИК СЗ»

Бизнес ,  
0 

Правительство одобрило обнуление импортных пошлин на яйца

«Известия»: правительство одобрило обнуление импортных пошлин на яйца

Правительство России концептуально одобрило обнуление пошлин на импортные яйца, передают «Известия» со ссылкой на источник на рынке. Собеседник участвует в совещаниях Минпромторга и Минсельхоза по стабилизации цен на этот товар, уточняет издание.

За счет этой меры власти стремятся сформировать на рынке достаточный объем предложения, отметил источник. По замыслу это должно способствовать снижению цен, сказал он.

Информацию подтвердили газете в аппарате первого вице-премьера Андрея Белоусова, уточнив, что соответствующий протокол уже подписан. Предложение по обнулению пошлин также поддержала правительственная комиссия по тарифно-таможенному регулированию, добавили в аппарате вице-премьера.

Росстат оценил, насколько в России подорожали яйца
Общество
Фото:Кирилл Кухмарь / ТАСС

Сейчас размер импортной пошлины на пищевое яйцо составляет 15% от стоимости продукции, уточнили газете в Минэкономразвития. В ведомстве уточнили, что послабления будут действовать с 1 января по 30 июня 2024 года на ввоз 1,2 млрд яиц. В ведомстве полагают, что мера позволит сбалансировать внутренний рынок этой продукции и приведет к росту предложения в краткосрочной перспективе.

В Минсельхозе назвали решение обнулить импортные пошлины на куриное яйцо оперативной мерой, нацеленной на насыщение внутреннего рынка товаром. Власти ведут переговоры с дружественными странами об увеличении поставок этой продукции: до конца недели ожидаются первые поставки в страну яиц из Азербайджана, а в ближайшее время — из Турции, сообщили «Известиям» в ведомстве. В Минсельхозе рассчитывают, что это позволит стабилизировать динамику цен в течение месяца.

По оценке Росстата, в октябре куриные яйца в рознице подорожали в среднем по стране на 23,9% к аналогичному месяцу прошлого года. В ноябре цены по стране выросли в среднем на 15%, в отдельных регионах рост доходил до 28,6%, следовало из статистики ведомства. Собеседники РБК объясняли этот рост превышением спроса над предложением.

Читайте на РБК Pro
Совкомбанк проводит IPO вопреки ограничениям. Стоит ли участвовать
«Он меня ужасно выматывал»: что говорят о Баффете те, кто с ним общался
Не внушают доверия: почему в мире падает спрос на электрокары
Как компании закрыть 2023 год без штрафов, пени и блокировок счетов

Проверки производителей яиц и розничных продавцов на фоне повышения цен анонсировали Федеральная антимонопольная служба (ФАС) и Генеральная прокуратура. ФАС предложила торговым сетям рассмотреть возможность до марта 2024 года добровольно ограничить свои наценки на куриные яйца на уровне до 5%. Вице-премьер Виктория Абрамченко поручила министерствам найти способ увеличить производство кур и яиц.

«Займи слот»
СберПро Медиа Подкаст

«Займи слот»: подкаст для тех, кто хочет развить лидерские качества и ценит своё время

СберПро Медиа Лидерство

Стабильность изменений: как быть лидером в трансформирующемся мире

СберПро Медиа Коучинг

Пятёрка по лидерству: зачем руководителям коучинг

СберПро Медиа Переговоры

Соперничество
или созидание? Как проводить эффективные переговоры

СберПро Медиа Эффективность

Какие знания о мозге помогут лидеру
и его команде быть эффективнее

СберПро Медиа Карьера

В чём сила? Какие особенности личности помогут лидеру добиться успеха
в карьере

СберПро Медиа Метанавыки

Суперсилы лидера. Что такое метанавыки и для чего они нужны руководителю

СберПро Медиа Креативность

Идти от проблемы. Как развивать креативность в себе
и в команде

СберПро Медиа Лидерство

Человечность и «со-созидание»: на что опираются лидеры нового времени

Реклама, ПАО Сбербанк

Теги
куриные яйца импортные пошлины

Пространство выбора

Быстрое заселение

ключи раньше срока

Выгодные ставки

по ипотеке

Все кварталы ПИК

прямо на сайте РБК
Читать

Реклама, ПАО «ПИК СЗ»

Материалы по теме
Росстат оценил, насколько в России подорожали яйца
Общество
В США Kraft и Nestle добились возмещения ущерба из-за высоких цен на яйца
Бизнес
ФАС предложила сетям ограничить наценки на яйца до 5%
Бизнес
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 13 декабря
EUR ЦБ: 97,4 (-0,67) Инвестиции, 12 дек, 16:31 Курс доллара на 13 декабря
USD ЦБ: 90,22 (-0,77) Инвестиции, 12 дек, 16:31
Полиция задержала подозреваемого в попытке взрыва военкомата мультиваркой Политика, 08:42
Без ошибок новичков: считаем экономику продаж на маркетплейсе РБК и Яндекс Маркет, 08:35
Глава брокера Совкомбанка — о стратегии инвестбизнеса на фоне IPO группы Инвестиции, 08:30
Росавиация ответила на данные о росте авиапроисшествий на фоне санкций Бизнес, 08:27
На МЦД-3 увеличили интервалы движения из-за непогоды Общество, 08:17
Десять примеров контраварийного опыта езды РБК и Ингосстрах, 08:12
Девять регионов показали рост налога с зарплат более чем на 20% Экономика, 08:00
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
Умер звезда сериала «Бруклин 9–9» Андре Брауэр Общество, 07:56
Психология цвета: душа компании, ценитель уюта, идеалист или герой фильма РБК и ЖК Soul, 07:43
ХАМАС оценил резолюцию ГА ООН с призывом о прекращении огня в Газе Политика, 07:41
Квантовый компьютер и мини-продукты: что на самом деле изобрели ученые РБК и Росатом, 07:20
Правительство одобрило обнуление импортных пошлин на яйца Бизнес, 07:15
«Траст» досрочно собрал для ЦБ ₽482 млрд компенсаций за санацию банков Финансы, 07:11
Свой банк и аренда с ипотекой: какие проекты показал инвесторам «Самолет» Pro, 07:01