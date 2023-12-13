Правительство одобрило обнуление импортных пошлин на яйца

Правительство России концептуально одобрило обнуление пошлин на импортные яйца, передают «Известия» со ссылкой на источник на рынке. Собеседник участвует в совещаниях Минпромторга и Минсельхоза по стабилизации цен на этот товар, уточняет издание.

За счет этой меры власти стремятся сформировать на рынке достаточный объем предложения, отметил источник. По замыслу это должно способствовать снижению цен, сказал он.

Информацию подтвердили газете в аппарате первого вице-премьера Андрея Белоусова, уточнив, что соответствующий протокол уже подписан. Предложение по обнулению пошлин также поддержала правительственная комиссия по тарифно-таможенному регулированию, добавили в аппарате вице-премьера.

Сейчас размер импортной пошлины на пищевое яйцо составляет 15% от стоимости продукции, уточнили газете в Минэкономразвития. В ведомстве уточнили, что послабления будут действовать с 1 января по 30 июня 2024 года на ввоз 1,2 млрд яиц. В ведомстве полагают, что мера позволит сбалансировать внутренний рынок этой продукции и приведет к росту предложения в краткосрочной перспективе.

В Минсельхозе назвали решение обнулить импортные пошлины на куриное яйцо оперативной мерой, нацеленной на насыщение внутреннего рынка товаром. Власти ведут переговоры с дружественными странами об увеличении поставок этой продукции: до конца недели ожидаются первые поставки в страну яиц из Азербайджана, а в ближайшее время — из Турции, сообщили «Известиям» в ведомстве. В Минсельхозе рассчитывают, что это позволит стабилизировать динамику цен в течение месяца.

По оценке Росстата, в октябре куриные яйца в рознице подорожали в среднем по стране на 23,9% к аналогичному месяцу прошлого года. В ноябре цены по стране выросли в среднем на 15%, в отдельных регионах рост доходил до 28,6%, следовало из статистики ведомства. Собеседники РБК объясняли этот рост превышением спроса над предложением.

Проверки производителей яиц и розничных продавцов на фоне повышения цен анонсировали Федеральная антимонопольная служба (ФАС) и Генеральная прокуратура. ФАС предложила торговым сетям рассмотреть возможность до марта 2024 года добровольно ограничить свои наценки на куриные яйца на уровне до 5%. Вице-премьер Виктория Абрамченко поручила министерствам найти способ увеличить производство кур и яиц.