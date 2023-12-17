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Экономика ,  
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Патрушев рассказал, когда в Россию привезут турецкие яйца без пошлины

Патрушев: через 2–3 недели в Россию начнут поступать беспошлинные яйца из Турции
Фото: Burak Kara / Getty Images
Фото: Burak Kara / Getty Images

Первые поставки куриных яиц из Турции без импортной пошлины ожидаются через две-три недели, это позволит скорректировать цены внутри страны, заявил российский министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев, передает «РИА Новости».

«Уже на этой неделе должны приехать яйца из Азербайджана. Буквально, я думаю, недели через две-три пойдут яйца из Турции без соответствующей импортной пошлины, что позволит скорректировать нам цены», — сказал он.

Министр назвал рост цен на яйца сезонным фактором. По его словам, к зиме их стоимость всегда повышается, однако он надеется, что после Нового года цены начнут снижаться.

Во время прямой линии президент России Владимир Путин связал быстрый рост цен на яйца с работой правительства. Патрушев в ответ признал, что «не до конца справился с поставленной задачей», но понадеялся, что «президент даст еще один шанс, чтобы эту цену исправили».

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Фото:Сергей Мальгавко / ТАСС

По данным Росстата, в октябре куриные яйца в рознице подорожали в среднем по стране на 23,9% к аналогичному месяцу прошлого года. В ноябре цены по стране выросли в среднем на 15%, в отдельных регионах рост доходил до 28,6%а. Собеседники РБК объясняли этот рост превышением спроса над предложением.

С 1 января по 30 июня 2024 года будет действовать тарифная льгота для ввозимых в Россию яиц из списка дружественных стран, сообщило правительство. Сейчас размер пошлины составляет 15%. Минсельхоз назвал это оперативной мерой, чтобы насытить внутренний рынок товаром.

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Теги
куриные яйца Минсельхоз рост цен Дмитрий Патрушев

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