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Экономика ,  
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Минсельхоз рассказал, откуда в Россию повезут яйца

Минсельхоз: поставки куриных яиц в Россию ожидаются из Турции и Азербайджана
Минсельхоз ожидает, что на фоне поставок из Азербайджана и Турции цены на куриные яйца стабилизируются. Правительство на полгода обнулит ввозные пошлины на них
Фото: Jens Kalaene / dpa / Global Look Press
Фото: Jens Kalaene / dpa / Global Look Press

Первые поставки куриных яиц из Азербайджана в Россию ожидаются до конца недели, из Турции — в ближайшее время. Об этом сообщил Минсельхоз, передает «РИА Новости».

В министерстве ожидают, что цены на яйца стабилизируются в ближайший месяц.

Ранее 13 декабря стало известно, что правительство России обнулит ввозную пошлину на яйца с 1 января по 30 июня 2024 года. Сейчас размер импортной пошлины на пищевое яйцо составляет 15% от стоимости продукции.

Правительство обнулит ввозную пошлину на яйца
Бизнес
Фото:Jens Kalaene / dpa / Global Look Press

В Минсельхозе назвали это решение оперативной мерой, чтобы насытить внутренний рынок товаром. В связи с превышением спроса над предложением в ноябре цены на яйца по России увеличились на 15%, рассказали РБК эксперты. В октябре куриные яйца в рознице подорожали на 23,9% по сравнению с октябрем 2022 года, сообщал Росстат.

На этом фоне Федеральная антимонопольная служба разослала торговым сетям письмо с предложением до марта 2024 года добровольно ограничить свои наценки на куриные яйца на уровне до 5%. С предложением согласились ряд ретейлеров, в том числе «Верный» и «Глобус», которые ввели наценки на уровне 5%, а «Азбука вкуса» — до 10% для яиц «Окское» категории С2.

ФАС сообщила, что запросила у производителей данные о формировании цен. Проверкой производителей куриных яиц и розничных продавцов в регионах занялась и Генпрокуратура. 11 декабря белгородские власти ограничили продажу яиц до 20 штук в одни руки на субботних ярмарках. Ограничения ввели также в некоторых магазинах Екатеринбурга, передавало издание 66.ru.

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В начале декабря вице-премьер Виктория Абрамченко поручила министерствам найти способ увеличить производство кур и яиц.

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Виктория Громова Виктория Громова, Наталия Анисимова Наталия Анисимова
куриные яйца импорт Турция Азербайджан Минсельхоз

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Быстрое заселение

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Все кварталы ПИК

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