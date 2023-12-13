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Бизнес ,  
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Правительство обнулит ввозную пошлину на яйца

Правительство обнулит ввозную таможенную пошлину на яйца до 30 июня 2024 года
Власти считают, что эта мера поможет в краткосрочной перспективе сбалансировать внутренний рынок яиц и обеспечить рост предложения
Фото: Jens Kalaene / dpa / Global Look Press
Фото: Jens Kalaene / dpa / Global Look Press

Правительственная подкомиссия поддержала освобождение от уплаты пошлины на ввоз куриных яиц, протокол утвердил первый заместитель председателя правительства Андрей Белоусов, говорится в сообщении правительства, поступившем в РБК.

С 1 января по 30 июня 2024 года будет действовать тарифная льгота для ввозимых в Россию яиц из списка дружественных стран. «Решение поможет в краткосрочной перспективе сбалансировать внутренний рынок пищевого яйца и обеспечить рост предложения», — говорится в решении подкомиссии. Евразийская экономическая комиссия также поддержала эту инициативу.

Ставки пошлин устанавливаются постановлением правительства.

Подкомиссия поддержала предложение продлить еще на два года действие нулевой ставки ввозной пошлины в отношении терефталевой кислоты и ее солей. Эти вещества используются в том числе в производстве пищевой пленки и одноразовой посуды.

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Фото:Сергей Мальгавко / ТАСС

Сейчас размер импортной пошлины на пищевое яйцо составляет 15% от стоимости продукции.

В Минсельхозе назвали решение обнулить импортные пошлины на куриное яйцо оперативной мерой, нацеленной на насыщение внутреннего рынка товаром. Власти ведут переговоры с дружественными странами об увеличении поставок этой продукции: до конца недели ожидаются первые поставки в страну яиц из Азербайджана, а в ближайшее время — из Турции.

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В октябре куриные яйца в рознице подорожали в среднем по стране на 23,9% по сравнению с октябрем 2022 года. В ноябре цены по стране выросли в среднем на 15%, в отдельных регионах рост доходил до 28,6%. Как рассказали РБК эксперты, рост связан с превышением спроса над предложением.

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куриные яйца Андрей Белоусов импорт правительство

Пространство выбора

Быстрое заселение

ключи раньше срока

Выгодные ставки

по ипотеке

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прямо на сайте РБК
Читать

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