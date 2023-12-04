Абрамченко поручила увеличить производство курицы и яиц

Виктория Абрамченко поручила министерствам найти способ увеличить производство курицы и яиц. Спрос на них превышает предложение, и на этом фоне растут цены. Но увеличить производство быстро не получится, предупреждают эксперты

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В конце ноября вице-премьер Виктория Абрамченко поручила Минсельхозу, Минэкономразвития, Минфину и Минпромторгу принять меры, направленные на увеличение внутреннего производства мяса кур и куриных яиц. До 19 декабря ведомства должны проанализировать изменение потребления этих продуктов за последние три года, подготовить информацию о текущих объемах производства, а также минимальных объемах, необходимых для удовлетворения внутреннего спроса. О результатах они должны отчитаться правительству, следует из копии поручения вице-премьера, с которой ознакомился РБК. В аппарате вице-премьера РБК подтвердили факт поручения, но других деталей не уточнили.

В Минсельхозе сообщили, что поручение вице-премьера поступило в министерство. Там напомнили, что уже подготовили изменения в законодательство, которые предусматривают расширение с 1 декабря 2023 года целевых льготных инвестиционных кредитов на производство бройлеров. Поддержка предусмотрена и для наращивания мощностей производства инкубационного яйца, отметили в пресс-службе министерства: «С прошлого года введена дополнительная поддержка на возмещение части прямых понесенных затрат на строительство птицеводческих, в том числе для бройлерного производства, репродукторов». Сегодня большинство предприятий бройлерного птицеводства имеют собственные родительские стада и обеспечивают себя инкубационными яйцами, что позволяет планомерно снижать долю импорта, добавили в Минсельхозе.

РБК направил запрос в Минэкономразвития, Минпромторг и Минфин.

Почему власти заинтересовались курицей

Внимание властей к производству курицы и яиц усилилось на фоне подорожания этих продуктов — в июле этого года стоимость курицы в рознице побила исторический рекорд. В Минсельхозе подорожание объяснили сезонными факторами. В августе Федеральная антимонопольная служба решила провести проверку обоснованности подорожания мяса птицы у производителей, а в конце ноября регулятор предложил розничным сетям до марта 2024 года добровольно ограничить торговую наценку на этот продукт. На проблему роста цен обратил внимание и президент Владимир Путин: до 20 декабря он поручил правительству представить предложения по дополнительным мерам господдержки, направленным на увеличение предложения мяса птицы на внутреннем рынке.

По данным Росстата, в октябре 2023 года мясо кур в рознице стоило в среднем на 26,8% дороже, чем в том же месяце 2022-го, а куриные яйца подорожали в среднем по стране на 23,9%. При этом курица и яйца входят в перечень социально значимых продуктов, за стоимостью которых следит государство: если какой-то продукт из списка подорожал хотя бы в одном из регионов более чем на 10% (за исключением сезонного фактора) в течение 60 дней подряд, для него могут установить предельные розничные цены на срок до 90 дней.

В Российском птицеводческом союзе объясняли, что одной из причин подорожания мяса кур и яиц, помимо сезонных причин, стал рост спроса на эту продукцию. «С учетом того, что сегодня растут в цене другие виды продукции, яйцо и курица становятся, по сути, одним из немногих источников животного белка, который населению доступен на постоянной основе. Спрос на них растет — а если растет спрос, растут и цены», — указывала гендиректор Росптицесоюза Галина Бобылева.

Спрос на мясо птицы и яйцо, как и на все другие продукты мясной группы, сегодня резко превышает предложение, констатирует резидент Agrifood Strategies Альберт Давлеев. По его словам, это связано с заметно возросшей покупательной способностью населения, чьи зарплаты вместе с социальными выплатами ускоренно растут уже более полугода. «Помимо этого, к числу потребителей в России прибавилось более 3 млн жителей новых регионов», — добавляет Давлеев.

За последние восемь лет потребление мяса птицы в России выросло на 9,5%, и сейчас оно находится на достаточно высоком уровне — в среднем около 35 кг на человека в год, оценивает руководитель Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин. «С этим связан растущий спрос — государство финансово поддерживает малоимущие семьи, что сказывается на покупках продуктов. Чтобы удовлетворить растущий спрос, нам необходимо увеличить производство мяса птицы минимум на 3–5%», — считает Юшин.

Что происходит с производством

Отрасль прилагает все усилия, чтобы производство мяса птицы в этом году было не меньше, чем в прошлом, заверяет Юшин. В 2022 году в России было произведено 5,3 млн т мяса птицы, из них около 4,9 млн т приходилось на курицу, еще около 420 тыс. т — на индейку, оценивает глава Национальной мясной ассоциации. Объемы производства яиц и мяса птицы в текущем году стабильны и остаются на уровне прошлого года, уточнила в разговоре с РБК глава Росптицесоюза. Производители принимают меры для обеспечения баланса спроса и предложения, а также стабилизации цен, согласна Бобылева с Юшиным.

За январь—октябрь 2023 года производство птицы на убой в сельхозорганизациях составило 5,37 млн т (из них примерно 3,85 млн т курицы в убойном весе), а яиц — до 31,74 млрд штук, приводит статистику Давлеев из Agrifood Strategies. «Прирост по сравнению с тем же периодом прошлого года — 0,2% по птице и 2,3% по яйцу. По итогам года прирост может достичь 0,5% по мясу птицы в целом и 2,5% по яйцу», — прогнозирует эксперт.

За последние годы в России сформировалась конкурентоспособная отрасль по выращиванию и переработке мяса птицы, указывают в пресс-службе Минсельхоза. На долю мяса птицы приходится более 43% в структуре потребления всего мяса в России, оценивают в министерстве. По итогам года Минсельхоз прогнозирует сохранение положительной динамики в производстве мяса кур и яиц.

В первой половине 2023 года производство мяса птицы росло хорошими темпами — прирост достигал 3% по сравнению с прошлым годом, рассказывает Юшин. Но во второй половине года темпы роста замедлились, и производство растет всего на 0,2%. Предприятиям хватает мощностей, но среди факторов, которые негативно сказываются на производстве, — здоровье птицы, указывает Юшин: производительность может снижаться из-за заноса на птицефермы птичьего гриппа и других болезней. «Несколько птицефабрик яичного направления практически уничтожили поголовье несушек из-за птичьего гриппа», — напоминает Юшин. Ситуация, по его словам, усугубляется сложностями с поставками ветеринарных препаратов: в связи с изменениями в законодательстве часть импортных ветпрепаратов, которые привыкли использовать производители птицы, стала недоступна.

Кроме этого, на производство влияет снижение рентабельности у производителей: например, птицефабрики яичного направления долгое время работали с минимальной рентабельностью в среднем по году 5–7%, которая не позволяла им привлечь серьезные кредиты для наращивания производства, модернизации, строительства новых мощностей, объясняет эксперт. Возможностей заметно повышать цены на социально значимую продукцию у производителей не было, поскольку на это сразу обращали внимание госорганы, а розничные сети в условиях высокой конкуренции среди производителей яйца также просили поставщиков снижать цены, добавляет собеседник РБК. «Низкие цены на продукцию привели к постепенной деградации многих предприятий», — продолжает Юшин. Чтобы модернизировать их, нужны дешевые деньги, но кредиты по льготным ставкам для птицефабрик не предусмотрены в госпрограмме с 2019 года, к этому прибавляются сложности с поставками оборудования. Все это привело к тому, что темпы роста производства стали снижаться. Для увеличения производства, по словам Юшина, необходимо привлечь в отрасль большие инвестиции на модернизацию и повышение биологической безопасности и предусмотреть меры, которые позволят сохранить рентабельность производства.

Производство мяса птицы и яиц резко нарастить невозможно из-за долгого цикла воспроизводства, категоричен президент Agrifood Strategies: «Необходимо сначала создать новые площадки для выращивания родительских стад, построить необходимую инфраструктуру по производству кормов, инкубации яиц, переработки птицы, утилизации отходов, затем заселить новые племенные стада и только после достижения ими возраста яйценоскости, получать и инкубировать яйцо для выращивания птенцов во взрослую птицу». На это, по словам эксперта, уходит минимум полтора-два года с момента одобрения банками соответствующих бизнес-планов и финансирования инвестиций. Именно поэтому правительство в срочном порядке вырабатывает нормативные акты, призванные в ускоренном режиме предоставить льготные инвестиционные кредиты производителям бройлеров для модернизации существующих и созданию новых производств, указывает Давлеев. В качестве возможных «ускорителей» производства птицы и яиц он предлагает рассмотреть снятие ряда введенных в 2023 году ограничений на импорт зарубежных ветпрепаратов. «К сожалению, отечественная промышленность пока не способна полностью удовлетворить потребности отечественных птицеводов в эффективных вакцинах против наиболее опасных болезней птиц, а доступ к ним резко ограничен», — отмечает президент Agrifood Strategies.