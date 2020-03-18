В ЕАЭС назвали препятствия для углубления интеграции

Для развития Евразийского экономического союза надо повысить уровень доверия между участниками, прозрачность принимаемых решений и изменить принцип программ импортозамещения, считает новый глава ЕЭК Михаил Мясникович

Михаил Мясникович (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Для развития Евразийского экономического союза (ЕАЭС) необходимо повысить уровень доверия между его участниками. Об этом в интервью РБК заявил новый глава коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Михаил Мясникович. «На уровне глав государств уже приняты самые главные решения по углубленной интеграции, и есть практические дела. Но есть достаточно большой разрыв между политической волей и практическими делами», — заметил глава коллегии. Так получается из-за того, что «кто-то поддерживает национальных товаропроизводителей, кто-то осторожничает».

«Не все готовы принимать одновременно те или иные решения. То есть уровень прозрачности и готовности проводить экономические процессы разный», — пояснил Мясникович. Для повышения эффективности нужно унифицировать нормативно-правовую базу и не бояться появления наднациональных функций. «Во-первых, они весьма незначительные; во-вторых, не вредят суверенитету, а наоборот, укрепляют государства за счет консолидированного решения стоящих задач», — уверен Мясникович, ранее занимавший посты главы верхней палаты белорусского парламента и премьер-министра республики.

Интеграции препятствует и то, что компании пяти стран работают в одном поле: «Главные конкуренты на внутреннем рынке союза — это компании из наших стран. Они работают приблизительно в одном и том же ценовом сегменте, на приблизительно одном уровне качества». По его мнению, надо выстроить торговые и финансовые потоки так, чтобы за счет взаимодополняемой специализации производить новые и качественные товары. Также необходимо в программах импортозамещения, принятых в пятерке, в качестве соисполнителей указать компании из стран ЕАЭС.