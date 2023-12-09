«Азбука вкуса», «Глобус» и «Верный» ограничили наценку на куриные яйца

«Верный» и «Глобус» ограничили наценки на уровне 5%, предложенном ФАС, а «Азбука Вкуса» — до 10% для яиц «Окское» категории С2. По данным Росстата, в ноябре рост цен в стране доходил до 28,6%

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Несколько торговых сетей ограничили наценку на куриные яйца, в их числе — «Верный», «Глобус» и «Азбука вкуса», сообщила Федеральная антимонопольная служба. Сообщение ведомства приводят ТАСС и «Интерфакс».

ФАС отмечает, что в ноябре куриные яйца лидировали по удорожанию в продовольственном сегменте (по данным Росстата, в отдельных регионах рост цен доходил до 28,6%; в среднем по России цены за последний месяц выросли на 15%, а с прошлого декабря — на 36,5%). «В качестве временной меры» ведомство предложило ретейлерам ограничить наценку на все виды этой продукции на уровне 5%.

Как сообщили в службе, «Верный» поддержал предложение и ограничил наценки при закупке товара на тендерах, а также намерен ограничить их по долгосрочным договорам поставки. Сеть «Глобус» ограничила наценки на уровне до 5% на один товар в каждой категории яиц, а «Азбука вкуса» — до 10% для яиц «Окское» категории С2.

ФАС запросила у производителей данные о формировании цен, также ведомство намерено изучить их динамику у десяти федеральных торговых сетей. Проверкой производителей куриных яиц и розничных продавцов в регионах занялись и Генпрокуратура.

В письмах ФАС торговым сетям, с копией которого ознакомился РБК, ретейлерам предлагают рассмотреть возможность добровольно ограничить наценки на яйца до марта 2024 года. В службе отметили, что проблема «вызывает обеспокоенность потребителей», вопрос обсудили на заседании рабочей группы ФАС по торговле с участием розничных сетей в конце ноября.

Резкий рост цен на куриные яйца наблюдается минимум с октября: тогда, по данным Росстата, в рознице они подорожали в среднем по стране на 23,9% к аналогичному месяцу 2022 года. Яйца входят в перечень социально значимых продуктов, за стоимостью которых следят власти.

Вице-премьер Виктория Абрамченко поручила Минсельхозу, Минэкономразвития, Минфину и Минпромторгу принять меры по увеличению производства яиц, необходимые для удовлетворения внутреннего спроса. Опрошенные РБК эксперты, например, президент Agrifood Strategies Альберт Давлеев, отмечали, что резко нарастить его невозможно из-за долгого цикла воспроизводства.