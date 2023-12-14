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Прямая линия Путина ,  
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Путин назвал рост цен на яйца сбоем в работе правительства

Путин: растущие цены на яйца — сбой в работе правительства
Сюжет
Прямая линия Путина
За последний месяц цены на яйца выросли на 15%, сообщал Росстат, в некоторых регионах вводят ограничения на продажу
Фото: Joern Pollex / Getty Images
Фото: Joern Pollex / Getty Images

Быстрый рост цен на яйца в России Владимир Путин в ходе прямой линии оценил как сбой в работе правительства. Он принес извинения россиянам за эту ситуацию.

«Совсем недавно разговаривал с министром сельского хозяйства, спросил, что у него с яйцами... Они говорят, что у них все в порядке. На что я ему ответил, что вот у граждан наших есть проблема. Сожалею, приношу свои извинения на этот счет, это сбой в работе правительства», — оценил Владимир Путин ситуацию с ценами на яйца.

По данным Росстата на 8 декабря, в среднем по России цены на куриные яйца за последний месяц выросли на 15%, а в сравнении с декабрем прошлого года — на 36,5%. В 18 регионах их стоимость увеличилась на 1–10%, в 46 — на 10,1–20%, а еще в 21 — на 20,1–28,6%. 13 декабря ведомство сообщило, что рост цен на яйца ускорился: цены на куриные яйца в России в период с 5 по 11 декабря выросли на 4,55%.С начала года и по 11 декабря рост по стране составил 46,2%.

В ноябре о проверке повышения цен на яйца сообщила Федеральная антимонопольная служба (ФАС). Служба также призвала торговые сети на добровольной основе ограничить наценки на куриные яйца до марта 2024 года на уровне до 5%. Ряд ретейлеров согласился с предложением, в том числе «Верный» и «Глобус», которые ввели наценки на уровне 5%, а «Азбука вкуса» — до 10% для яиц «Окское» категории С2.

В России ускорился рост цен на яйца
Экономика
Фото:Петр Ковалев / ТАСС

Проверкой производителей куриных яиц и розничных продавцов в регионах занялась и Генпрокуратура. 11 декабря белгородские власти ограничили продажу яиц до 20 штук в одни руки на субботних ярмарках. Ограничения ввели также в некоторых магазинах Екатеринбурга, передавало издание 66.ru.

В связи с ростом цен на яйца правительство поддержало обнуление ввозных пошлин на них с 1 января по 30 июня 2024 года. Льгота будет действовать на продукцию, ввозимую из дружественных стран. Сейчас размер пошлины на импортные яйца составляет 15%. В правительстве сочли, что такая мера поможет в краткосрочной перспективе сбалансировать внутренний рынок пищевого яйца и обеспечить рост предложения.

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Минсельхоз 13 декабря уточнил, что до конца недели ожидаются поставки яиц из Азербайджана, а в ближайшее время — из Турции. В ведомстве ожидают, что цены на продукцию стабилизируются в ближайший месяц. Это решение Минсельхоз назвал оперативной мерой, чтобы насытить внутренний рынок товаром.

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Владимир Путин яйца Прямая линия с Владимиром Путиным

Пространство выбора

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