ФАС завела дело против производителей яиц из-за роста цен
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) заподозрила крымских производителей куриных яиц — ООО «Партизан» и ООО СП «Октябрьское» — в нарушении закона о защите конкуренции, сообщается на сайте службы.
«С начала сентября 2023 года компании допустили рост оптово-отпускных цен до 94% на разные категории яиц. По мнению службы, единовременное синхронное повышение цены, не связанное с изменениями иных общих условий обращения товара, содержит признаки нарушения Закона о защите конкуренции», — говорится в сообщении.
Кроме того, кировское управление ФАС выявило повышение цен на яйца производителями ООО «Советская Агрофирма» и АО «Вятско-Полянская Птицефабрика» — с начала июня по октябрь оптово-отпускные цены выросли до 60%.
«Управление возбудило дело в отношении компаний по признакам картельного соглашения, которое привело к повышению цен на яйцо куриное», — заявили в ФАС.
В службе предупредили, что в случае выявления нарушений производителям грозят оборотные штрафы.
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