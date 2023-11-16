Заседание суда по делу о сожжении Корана отложили из-за неявки имамов

Суд в Грозном отложил заседание по делу о сожжении Корана из-за неявки имамов

Никита Журавель (Фото: Кирилл Брага / РИА Новости)

Висаитовский районный суд Грозного перенес рассмотрение дела Никиты Журавеля, которого обвиняют в оскорблении чувств верующих из-за сожжения Корана. Об этом сообщает издание «Чечня сегодня».

Очередное заседание по этому делу, которое должно было стать четвертым, перенесли на 28 ноября в связи с неявкой потерпевших. Как отмечает ТАСС, в качестве последних выступают 13 имамов грозненских мечетей.

Уголовное дело в отношении Журавеля завели в мае. Ему предъявлено обвинение по двум статьям — ч. 2 ст. 148 УК (публичное оскорбление чувств верующих в местах, проведения религиозных церемоний) и ч. 2 ст. 213 (хулиганство в составе группы лиц по предварительному сговору). По первой ему грозит до трех лет лишения свободы, по второй — до семи лет.

Сам Журавель заявил, что действовал по указанию украинских спецслужб. Он признал вину частично, только в оскорблении чувств верующих.

Изначально дело в отношении Журавеля было возбуждено в Волгоградской области, однако затем его передали в Чечню. В СК объяснили это «рядом оснований, в частности многочисленными обращениями» жителей республики.

В середине августа омбудсмен Татьяна Москалькова сообщила, что получила обращение Журавеля в связи с его избиением сыном главы Чечни Рамзана Кадырова Адамом. Она попросила чеченского уполномоченного по правам человека Мансура Солтаева разобраться в ситуации.

В конце сентября Кадыров-старший опубликовал видео, на котором его сын избивает Журавеля в СИЗО в Грозном. «Побил и правильно сделал», — заявил глава региона, добавив, что гордится действиями Адама.

В начале октября Кадыров-младший получил звание Героя Чеченской Республики, в ноябре его также наградили орденом «За служение религии ислам». В Кремле комментировать видео с избиением отказались.