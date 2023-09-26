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Политика ,  
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Кремль не стал комментировать видео избиения в СИЗО с сыном Кадырова

Песков не захотел комментировать избиение сжегшего Коран сыном Кадырова
Фото: Олег Яковлев / РБК
Фото: Олег Яковлев / РБК

Кремль не будет комментировать видео из СИЗО в Грозном, на котором сын главы Чечни Рамзана Кадырова Адам избил сжегшего Коран Никиту Журавеля. Об этом сказал журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Историю с сыном Кадырова комментировать не буду. <...> Не хочу», — сказал он.

Накануне Кадыров опубликовал кадры избиения своим сыном Журавеля. Тот находится в СИЗО в Грозном с мая. Журавель сжег Коран недалеко от соборной мечети в Волгограде и опубликовал видеозапись на подконтрольном Вооруженным силам Украины (ВСУ) портале, сообщал СК. Против него завели уголовное дело об оскорблении чувств верующих, а отбывать наказание отправили в Чечню из-за «многочисленных обращений жителей Чеченской Республики с просьбой признать их потерпевшими». Глава Чечни заявил, что гордится поступком сына, и добавил: «Побил и правильно сделал». Глава СПЧ Валерий Фадеев сказал, что считает сожжение Корана серьезным преступлением. «Также есть правила содержания под стражей обвиняемых и подозреваемых, которые должны жестко соблюдаться», — добавил он.

Журналистка Ксения Собчак накануне разместила в своем телеграм-канале более десяти постов по поводу видео Кадырова. Позднее она сообщила, что глава Чечни позвонил ей по видеосвязи, и опубликовала содержание разговора. По словам Собчак, Кадыров сказал ей, что «про него можно писать что угодно, но про семью нельзя».

Собчак также пересказала версию произошедшего с Журавелем, которую ей представил Кадыров: «Мы пришли в СИЗО, Журавель сказал, что хочет поговорить со мной лично. <...> Но потом я ушел из кабинета, а Адам там остался, я этого не заметил. Он у меня вообще сам себе на уме. Потом услышал крики, послал охранника своего разнимать их. Адам самостоятельный, темпераментный».

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Рамзан Кадыров избиение Ксения Собчак Дмитрий Песков Коран Чечня
Рамзан Кадыров фото

Рамзан Кадыров

политик, глава Чечни

5 октября 1976 года
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