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СК объяснил, почему дело о сожжении Корана в Волгограде передали в Чечню

СК: дело о сожжении Корана в Волгограде передали в Чечню после обращений жителей региона
Волгоградец сжег Коран и опубликовал кадры этого в интернете. По данным следствия, он действовал по заданию СБУ. Дело передали в Чечню после обращений жителей республики
Никита Журавель (слева)
Никита Журавель (слева) (Фото: СК РФ)

Дело о сожжении Корана волгоградцем Никитой Журавелем передано из волгоградского следственного управления региона в Чечню, поскольку от жителей республики поступили обращения с просьбой признать их потерпевшими, сообщается на сайте Следственного комитета (СК).

«Поводом для принятия решения об изменении территориальной подследственности послужил ряд оснований, в частности, многочисленные обращения жителей Чеченской Республики с просьбой признать их потерпевшими», — сказано в сообщении.

Журавель не позднее 19 мая сжег Коран недалеко от соборной мечети в Волгограде, сообщал СК. Затем он опубликовал видеозапись этого на подконтрольном Вооруженным силам Украины (ВСУ) портале. По данным следствия, Журавель совершил сожжение по заданию Службы безопасности Украины (СБУ) и получил за это 10 тыс. руб. Кроме того, волгоградец снимал для украинских спецслужб военные объекты.



СК возбудил уголовное дело по ч. 2 ст.148 УК (совершение публичных действий, выражающих явное неуважение к обществу и совершенных в целях оскорбления религиозных чувств верующих), максимальное наказание по ней — до трех лет лишения свободы.

Глава Минюста Константин Чуйченко заявил, что Журавель должен отбывать наказание в российском регионе страны с преимущественно мусульманским населением. По его словам, «это будет способствовать уважению к религии и религиозным чувствам верующих в нашей многонациональной и многоконфессиональной стране».

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Теги
Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Волгоград Чечня Коран Следственный комитет
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