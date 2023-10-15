Кадыров показал кадры избиения в СИЗО с подписью «герой всех мусульман»

Кадыров впервые опубликовал видео с избиением Журавеля его сыном Адамом в конце сентября. Задержанный в мае сжег Коран, против него завели дело, которое позже передали в Чечню

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Глава Чечни Рамзан Кадыров вновь опубликовал в своем телеграм-канале видеозапись с кадрами, на которых его сын Адам избивает в СИЗО Грозного Никиту Журавеля, который в мае сжег Коран у Соборной мечети в центре Волгограда.

Ролик начинается с кадров, на которых изображен Адам Кадыров на фоне флага Чечни, далее показан момент с сжиганием Корана, а также заключение Журавеля под стражу. После этого в ролике дважды повторяется момент с избиением Журавеля Адамом Кадыровым, второй раз — в замедленном режиме.

«Признанный къонах (достойный муж. — РБК) чеченского народа! Герой всех мусульман!» — написал глава Чечни под опубликованным видео.

В мае против Журавеля завели уголовное дело по ч. 2 ст. 148 УК (публичные действия, совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих в местах, предназначенных для проведения богослужений; до трех лет лишения свободы). Он заявил, что действовал по указанию украинских спецслужб. Его дело передали в Чечню, поводом для этого стал «ряд оснований, в частности многочисленные обращения» жителей республики, заявляли в СК.

В августе уполномоченный по правам человека в Чечне Мансур Солтаев сообщил, что 16 августа пообщался с Журавелем. Последний сообщил ему, что был избит сыном Рамзана Кадырова. После этого уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что в Чечне проверят жалобу задержанного мужчины.

В сентябре глава Чечни опубликовал видео с избиением Журавеля его сыном Адамом. «Побил и правильно сделал. <...> Без преувеличения, да, я горжусь поступком Адама», — добавил Кадыров, заявив, что «уважает выбор» сына.

Комментируя появление видео с избиением Журавеля, Москалькова заявила, что уничтожение любых священных книг не может оставаться безнаказанным. В то же время она сказала, что «какое бы страшное преступление ни совершил человек, он должен ответить за него перед судом по закону». «И во время следствия в СИЗО он, безусловно, должен содержаться по правилам, которые установлены законом», — подчеркнула омбудсмен.