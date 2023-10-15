 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Кадыров показал кадры избиения в СИЗО с подписью «герой всех мусульман»

Рамзан Кадыров вновь опубликовал видео с избиением Журавеля его сыном Адамом
Кадыров впервые опубликовал видео с избиением Журавеля его сыном Адамом в конце сентября. Задержанный в мае сжег Коран, против него завели дело, которое позже передали в Чечню

Кадыров показал кадры избиения в СИЗО с подписью «герой всех мусульман»
Video

Глава Чечни Рамзан Кадыров вновь опубликовал в своем телеграм-канале видеозапись с кадрами, на которых его сын Адам избивает в СИЗО Грозного Никиту Журавеля, который в мае сжег Коран у Соборной мечети в центре Волгограда.

Ролик начинается с кадров, на которых изображен Адам Кадыров на фоне флага Чечни, далее показан момент с сжиганием Корана, а также заключение Журавеля под стражу. После этого в ролике дважды повторяется момент с избиением Журавеля Адамом Кадыровым, второй раз — в замедленном режиме.

«Признанный къонах (достойный муж. — РБК) чеченского народа! Герой всех мусульман!» — написал глава Чечни под опубликованным видео.

В мае против Журавеля завели уголовное дело по ч. 2 ст. 148 УК (публичные действия, совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих в местах, предназначенных для проведения богослужений; до трех лет лишения свободы). Он заявил, что действовал по указанию украинских спецслужб. Его дело передали в Чечню, поводом для этого стал «ряд оснований, в частности многочисленные обращения» жителей республики, заявляли в СК.

В августе уполномоченный по правам человека в Чечне Мансур Солтаев сообщил, что 16 августа пообщался с Журавелем. Последний сообщил ему, что был избит сыном Рамзана Кадырова. После этого уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что в Чечне проверят жалобу задержанного мужчины.

Читайте на РБК Pro
Как не попасть в ловушку мошенников при покупке готового бизнеса
Доставка товаров из ЕС. Почему импортеры выбирают Турцию, а не Казахстан
Почему ваши подчиненные работают вяло. 11 сильнейших демотиваторов
Сколько на самом деле стоит «зеленая» энергия — The Economist

В сентябре глава Чечни опубликовал видео с избиением Журавеля его сыном Адамом. «Побил и правильно сделал. <...> Без преувеличения, да, я горжусь поступком Адама», — добавил Кадыров, заявив, что «уважает выбор» сына.

Комментируя появление видео с избиением Журавеля, Москалькова заявила, что уничтожение любых священных книг не может оставаться безнаказанным. В то же время она сказала, что «какое бы страшное преступление ни совершил человек, он должен ответить за него перед судом по закону». «И во время следствия в СИЗО он, безусловно, должен содержаться по правилам, которые установлены законом», — подчеркнула омбудсмен.

Кредит наличными от 3,9%

БАНК ВТБ (ПАО). ГЕНЕРАЛЬНАЯ ЛИЦЕНЗИЯ БАНКА РОССИИ № 1000. РЕКЛАМА. 0+

Хороший прогноз на осень от ВТБ с кредитом наличными по ставке от 3,9%!

Узнать подробнее

Сумма кредита от 5000 руб. до 40 млн руб.
 

Узнать подробнее

Получите решение онлайн за пару минут!
 

Узнать подробнее

Кредит наличными в ВТБ от 3,9%
 

Узнать подробнее
Авторы
Теги
Персоны
Кирилл Соколов Кирилл Соколов
Рамзан Кадыров Чечня избиение СИЗО Никита Журавель Коран
Рамзан Кадыров фото

Рамзан Кадыров

политик, глава Чечни

5 октября 1976 года
Материалы по теме
Кадыров обвинил Запад в лишении Палестины спокойной жизни
Политика
Кремль ответил на призыв Кадырова поддержать палестинцев
Политика
Ракета ХАМАС попала в мечеть имени Кадырова под Иерусалимом
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 14 октября
EUR ЦБ: 102,55 (-0,48) Инвестиции, 13 окт, 16:15 Курс доллара на 14 октября
USD ЦБ: 97,31 (+0,31) Инвестиции, 13 окт, 16:15
ЦАХАЛ нанесла авиаудары по инфраструктуре «Хезболлы» в Ливане Политика, 18:06
«Автомобилист» с трудом обыграл аутсайдера КХЛ Спорт, 17:53
Как делают уборку на промышленных предприятиях РБК и Karcher, 17:51
Сальдо сообщил об ударе российских военных по элитному подразделению ВСУ Политика, 17:43
Движение по Крымскому мосту полностью восстановили после ремонта. Видео Общество, 17:25
При крушении судна в Конго 30 человек погибли и 167 пропали без вести Общество, 17:20
Израиль восстановил водоснабжение на юге сектора Газа Политика, 17:10
Второе дыхание: как правильно завершить карьеру
Подготовьтесь к переменам и выберите, что делать дальше, с новым интенсивом РБК Pro
Купить интенсив
Где в Москве встречаются краснокнижные животные, птицы и растения РБК и ДПиООС, 17:07
СК возбудит дело против избивавших прохожих выходцев из Азербайджана Общество, 17:00
Путин опроверг создание военного союза России и Китая Политика, 16:54
Кадыров показал кадры избиения в СИЗО с подписью «герой всех мусульман» Политика, 16:51
На кого из великих коллекционеров прошлого вы похожи. Тест РБК и СберПервый, 16:46
Ученица Тутберидзе выиграла этап Гран-при России с двумя падениями Спорт, 16:32
Баху предложили остаться во главе МОК вопреки Олимпийской хартии Спорт, 16:25