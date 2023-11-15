Адама Кадырова наградили орденом «За служение религии ислам»

Адам Кадыров и Ахмед Дудаев (Фото: akhmeddudaev / Telegram)

Сына главы Чечни Рамзана Кадырова Адама наградили орденом «За служение религии ислам» I степени, сообщил министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации республики Ахмед Дудаев.

По словам Дудаева, награду Адаму передал муфтий Чечни Салах-Хаджи Межиев в присутствии всех муфтиев регионов Северного Кавказа, а также «видных религиозных деятелей из других стран». Орден присвоили за «значительный личный вклад в дело укрепления ислама и защиты его ценностей».

Рамзан Кадыров получил этот орден в 2019 году за «распространение и укрепление религии ислам».

Адам Кадыров в августе избил в грозненском СИЗО обвиняемого в сожжении Корана Никиту Журавеля. По данным Следственного комитета, задание сжечь священную книгу мусульман Журавель получил от украинских спецслужб, за это ему заплатили 10 тыс. руб.

Кадыров назвал своего сына в связи с избиением Журавеля «героем всех мусульман». После этого младшего Кадырова начали награждать различными орденами.

В начале октября Адам Кадыров получил звание Героя Чечни, позже его наградили орденом «Дуслык» — второй по значимости наградой в Татарстане. 15-летнего подростка в том числе наградили высшим орденом Карачаево-Черкесии — «За заслуги перед КЧР».

5 ноября Адам Кадыров получил «важную» и «ответственную» должность в службе безопасности отца. Рамзан Кадыров возглавлял службу безопасности своего отца Ахмата Кадырова с 2003 года, в 2004-м Кадыров-старший погиб при теракте в Грозном.