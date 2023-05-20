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В Волгоградской области возбудили уголовное дело после сожжения Корана

В Волгоградской области на сжегшего Коран мужчину возбудили уголовное дело

В Волгоградской области завели уголовное дело на мужчину, который сжег Коран возле мечети в Волгограде. Об этом говорится в телеграм-канале Следственного комитета.

«Не позднее 19 мая 2023 года [Никита] Журавель, находясь в районе Соборной мечети, расположенной по улице Поворинской в городе Волгограде, совершил сожжение Корана», — сообщили в СК. В сообщении уточнили, что мужчина опубликовал видеозапись сожжения на подконтрольном Вооруженным силам Украины (ВСУ) портале.

В СК заявили, что Журавель, таким образом, «совершил публичные действия в целях оскорбления религиозных чувств». В ходе допроса он признался, что сжег Коран по указанию спецслужб Украины за вознаграждение в 10 тыс. руб., после чего передал видеозапись сотруднику СБУ. Он также сообщил, что снимал военные объекты для спецслужб Украины.

16 апреля полиция Москвы возбудила уголовное дело после сожжения Корана у Белого озера на востоке столицы. Видео с сожжением было опубликовано в соцсети TikTok и было подписано как «Москва для русских», после чего ролик распространился в Telegram.

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил в связи с этим, что «волна надругательства» над священной книгой мусульман «дошла до России». Он назвал ролик провокацией, «которая не нужна ни мусульманам, ни православным».

Теги
Волгоградская область Коран оскорбление чувств верующих Следственный комитет ВСУ
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