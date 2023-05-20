В Волгоградской области возбудили уголовное дело после сожжения Корана

В Волгоградской области завели уголовное дело на мужчину, который сжег Коран возле мечети в Волгограде. Об этом говорится в телеграм-канале Следственного комитета.

«Не позднее 19 мая 2023 года [Никита] Журавель, находясь в районе Соборной мечети, расположенной по улице Поворинской в городе Волгограде, совершил сожжение Корана», — сообщили в СК. В сообщении уточнили, что мужчина опубликовал видеозапись сожжения на подконтрольном Вооруженным силам Украины (ВСУ) портале.

В СК заявили, что Журавель, таким образом, «совершил публичные действия в целях оскорбления религиозных чувств». В ходе допроса он признался, что сжег Коран по указанию спецслужб Украины за вознаграждение в 10 тыс. руб., после чего передал видеозапись сотруднику СБУ. Он также сообщил, что снимал военные объекты для спецслужб Украины.

16 апреля полиция Москвы возбудила уголовное дело после сожжения Корана у Белого озера на востоке столицы. Видео с сожжением было опубликовано в соцсети TikTok и было подписано как «Москва для русских», после чего ролик распространился в Telegram.

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил в связи с этим, что «волна надругательства» над священной книгой мусульман «дошла до России». Он назвал ролик провокацией, «которая не нужна ни мусульманам, ни православным».