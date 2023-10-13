Задержанный за сожжение Корана в Волгограде признал вину в суде в Чечне

Журавель признал вину за сожжение Корана, но заявил, что не имел «мотивов грубого нарушения общественного порядка». Он извинился перед мусульманами, сказав, что не знал всей важности Корана

Никита Журавель (Фото: Кирилл Брага / РИА Новости)

Задержанный за сожжение Корана житель Волгограда Никита Журавель частично признал вину в Висаитовском районном суде Грозного.

«Я себя признаю виновным в совершении преступления, касаемо части 2 статьи 148, именно в самом сожжении священной книги — Корана. Но мотивов грубого нарушения общественного порядка у меня не было, так как я не знал целей данного видео, не имел об этом представления», — сказал обвиняемый (цитата по ТАСС).

По ч.2 ст. 148 УК (публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих в специально отведенных для религиозных обрядов местах) Журавелю грозит до трех лет лишения свободы.

Ксения Собчак опубликовала аудиозапись части заявления обвиняемого в суде. Он извиняется перед мусульманами за свой поступок, называя его ужасным. «Прежде всего мне хотелось бы принести свои извинения всем присутствующим мусульманам в этом зале и всему исламскому сообществу мира за свой поступок — он ужасен, и я, наверное, его совершил прежде всего от незнания, от незнания всей важности этой книги для мусульман. И мне за свой поступок очень стыдно», — говорит Журавель.

Суд на полгода продлил ему арест. Журавель находится под стражей с середины мая, когда его задержали за сожжение Корана перед мечетью в Волгограде. Он снял свои действия на видео и выложил его «на подконтрольном ВСУ портале», добавили в СК. На допросе задержанный заявил, что действовал по указанию украинских спецслужб за вознаграждение в 10 тыс. руб., а также что снимал для них военные объекты.

21 мая дело передали в Чечню на фоне «многочисленных обращений жителей Чеченской Республики с просьбой признать их потерпевшими», сообщал СК. 27 мая задержанного доставили в Грозный.

В середине августа омбудсмен Татьяна Москалькова сообщила, что получила обращение Журавеля в связи с его избиением. Она попросила чеченского уполномоченного по правам человека Мансура Солтаева разобраться в ситуации.

25 сентября глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видео, на котором его сын Адам избил Журавеля в СИЗО в Грозном. «Побил, и правильно сделал», — заявил он и сказал, что гордится избиением.

В начале октября Адам Кадыров получил звание Героя Чеченской республики.

В Кремле комментировать случившееся отказались. «Историю с сыном Кадырова комментировать не буду. <...> Не хочу», — сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Накануне судебного заседания глава Чечни опубликовал видео со встречи с Журавелем. На видео задержанный стоит перед Кадыровым и говорит, что «хотя бы постарается» изучить ислам. Глава Чечни спросил, захочет ли он принять эту веру, на что задержанный отвечает утвердительно. Однако Кадыров усомнился в его искренности.