Задержанный за сожжение Корана в Волгограде признал вину в суде в Чечне
Задержанный за сожжение Корана житель Волгограда Никита Журавель частично признал вину в Висаитовском районном суде Грозного.
«Я себя признаю виновным в совершении преступления, касаемо части 2 статьи 148, именно в самом сожжении священной книги — Корана. Но мотивов грубого нарушения общественного порядка у меня не было, так как я не знал целей данного видео, не имел об этом представления», — сказал обвиняемый (цитата по ТАСС).
По ч.2 ст. 148 УК (публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих в специально отведенных для религиозных обрядов местах) Журавелю грозит до трех лет лишения свободы.
Ксения Собчак опубликовала аудиозапись части заявления обвиняемого в суде. Он извиняется перед мусульманами за свой поступок, называя его ужасным. «Прежде всего мне хотелось бы принести свои извинения всем присутствующим мусульманам в этом зале и всему исламскому сообществу мира за свой поступок — он ужасен, и я, наверное, его совершил прежде всего от незнания, от незнания всей важности этой книги для мусульман. И мне за свой поступок очень стыдно», — говорит Журавель.
Суд на полгода продлил ему арест. Журавель находится под стражей с середины мая, когда его задержали за сожжение Корана перед мечетью в Волгограде. Он снял свои действия на видео и выложил его «на подконтрольном ВСУ портале», добавили в СК. На допросе задержанный заявил, что действовал по указанию украинских спецслужб за вознаграждение в 10 тыс. руб., а также что снимал для них военные объекты.
21 мая дело передали в Чечню на фоне «многочисленных обращений жителей Чеченской Республики с просьбой признать их потерпевшими», сообщал СК. 27 мая задержанного доставили в Грозный.
В середине августа омбудсмен Татьяна Москалькова сообщила, что получила обращение Журавеля в связи с его избиением. Она попросила чеченского уполномоченного по правам человека Мансура Солтаева разобраться в ситуации.
25 сентября глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видео, на котором его сын Адам избил Журавеля в СИЗО в Грозном. «Побил, и правильно сделал», — заявил он и сказал, что гордится избиением.
В начале октября Адам Кадыров получил звание Героя Чеченской республики.
В Кремле комментировать случившееся отказались. «Историю с сыном Кадырова комментировать не буду. <...> Не хочу», — сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Накануне судебного заседания глава Чечни опубликовал видео со встречи с Журавелем. На видео задержанный стоит перед Кадыровым и говорит, что «хотя бы постарается» изучить ислам. Глава Чечни спросил, захочет ли он принять эту веру, на что задержанный отвечает утвердительно. Однако Кадыров усомнился в его искренности.
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