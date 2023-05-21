Дело о сожжении Корана волгоградцем передали в Чечню

Фото: СК РФ

Дело жителя Волгоградской области, который сжег Коран, будет расследоваться в Чечне. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета в телеграм-канале.

Уголовное дело в отношении волгоградца Никиты Журавеля накануне завело управление Следственного комитета по Волгоградской области. Решение направить его в Чечню принял глава ведомства Александр Бастрыкин.

Журавель обвиняется в совершении действий, выражающих явное неуважение к обществу в целях оскорбления религиозных чувств верующих в местах проведения богослужений и других религиозных обрядов (ч. 2 ст. 148 УК). Ему грозит до трех лет лишения свободы.

Следствие полагает, что Жураверь 19 мая сжег Коран близ Соборной мечети в Волгограде. Свои действия он снял на камеру, а запись позднее выложил «на интернет-портале, подконтрольном ЦИПсО ВСУ (Центр информационно-психологических операций Украины. — РБК)».

В ходе допроса, по данным СК, мужчина признался в содеянном и подтвердил, что действовал «по указанию спецслужб Украины за вознаграждение 10 тыс. руб.». После совершения преступления Журавель передал видеозапись сотруднику Службы безопасности Украины, говорится в заявлении ведомства. Кроме того, Журавель заявил, что снимал военные объекты для украинских спецслужб, сказали в Следственном комитете.