В Чечне проверят жалобу сжегшего Коран, что его «избил сын Кадырова»

Москалькова: в Чечне проверят жалобу сжегшего Коран на то, что его «избил сын Кадырова»

Сжегший Коран у мечети Журавель заявил, что его избил сын Кадырова. Чеченскому омбудсмену поручили провести проверку. Журавель находится в СИЗО в Грозном. Дело передали в Чечню из-за «многочисленных обращений» жителей, сообщил СК

Никита Журавель (Фото: Дмитрий Рогулин / ТАСС)

В Чечне проверят жалобу задержанного за сожжение Корана в Волгограде Никиты Журавеля о том, что его в грозненском СИЗО избил сын главы Чечни Рамзана Кадырова Адам, сообщила в телеграм-канале уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.

«Обратилась к коллеге, уполномоченному по правам человека в Чеченской Республике, Мансуру Солтаеву с просьбой в рамках своих полномочий провести проверку по данному случаю. Особенно просила обратить внимание на медицинское освидетельствование побоев и показания свидетелей», — написала Москалькова.

Адаму Кадырову 15 лет.

Солтаев сообщил, что 16 августа пообщался с Журавелем, передает «РИА Новости». Задержанный рассказал ему, что у него была личная встреча с главой Чечни. А когда тот вышел, его избил сын Кадырова, заявил Журавель. «Я думаю, органы будут заниматься, далее уже будет непосредственно работа МВД, конкретно следственных органов», — сказал чеченский омбудсмен.

Он представил журналистам заявление Журавеля, в котором указывается, что на встрече с Кадыровым задержанный «принес свои извинения в том, что совершил преступление против мусульман» и «искренне раскаялся в совершенном преступлении».

В мае Журавель сжег Коран возле Соборной мечети в центре Волгограда. На допросе он заявил, что действовал по указанию украинских спецслужб за вознаграждение 10 тыс. руб., а также что снимал для них военные объекты. Против мужчины завели дело по ч. 2 ст. 148 УК (публичные действия, совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих в местах, предназначенных для проведения богослужений), по которой грозит до трех лет лишения свободы.



21 мая дело передали в Чечню. Поводом для этого стал «ряд оснований, в частности многочисленные обращения» жителей Чечни с просьбой «признать их потерпевшими», сообщил СК. «Здесь его будут судить, здесь он будет отбывать наказание, поскольку он посягнул на чувства верующих мусульман», — заявил министр Чечни по нацполитике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев.

27 мая Журавеля доставили в СИЗО в Грозном. До этого в городе прошел митинг. В акции участвовали около 60 тыс. человек, собравшиеся осудили сожжение Корана.