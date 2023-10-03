Вернувшийся из плена командир «Азова» снова возглавил полк

Денис Прокопенко (Фото: president.gov.ua)

Командир полка «Азов» (признан в России террористической организацией и запрещен) Денис Прокопенко, который в мае 2022 года сдался в плен в Мариуполе российским военным, а после был возвращен Украине Турцией, снова возглавил подразделение. Об этом сообщил глава украинского МВД Игорь Клименко в интервью «Украинской правде».

«Подразделение «Азов» возглавляет Денис Прокопенко», — сказал министр.

Сейчас, по словам Клименко, командир отвечает за подготовку личного состава. «Он полностью интегрирован в процесс. Входит в курс дел, наверстывает то время, пока его не было», — отметил глава МВД.

В феврале 2023 года «Азов» стал бригадой нацгвардии Украины. Как пояснял телеканал ТСН, бригада представляет собой увеличенный или усиленный полк.

Бои за Мариуполь продолжались до середины мая 2022 года, 18 мая российское Минобороны опубликовало видео с выводом украинских военных, которые укрывались на заводе «Азовсталь» в Мариуполе. В плен были взяты и бойцы «Азова», впоследствии Киев отчитывался об обмене части из них.

В июле президент Украины Владимир Зеленский заявил после визита в Турцию, что на родину вернулись Прокопенко, и.о. командира 36-й отдельной бригады морской пехоты Сергей Волынский, замкомандира Святослав Паламарь, майор нацгвардии Олег Хоменко и полковник нацгвардии Денис Шлега.

Они оказались в Турции после обмена пленными осенью 2022 года. Украина тогда получила 215 человек, а Россия — 55 военных, а также украинского политика Виктора Медведчука. При этом пятеро командиров «Азова» должны были остаться в Турции до завершения военных действий «под личные гарантии турецкого президента».

Кремль назвал передачу Киеву командиров «Азова» нарушением договоренностей как Анкарой, так и самой Украиной. Москву не поставили в известность об этом решении, отмечал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Власти страны понимают, что Турция проявила солидарность с НАТО как член альянса и что на нее оказывали давление, заявил он. МИД России предупредил, что действия Анкары могут привести «только к негативным последствиям».