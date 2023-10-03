 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Вернувшийся из плена командир «Азова» снова возглавил полк

Глава МВД Украины: плененный в Мариуполе командир «Азова» вновь возглавил его
Сюжет
Военная операция на Украине
Денис Прокопенко
Денис Прокопенко (Фото: president.gov.ua)

Командир полка «Азов» (признан в России террористической организацией и запрещен) Денис Прокопенко, который в мае 2022 года сдался в плен в Мариуполе российским военным, а после был возвращен Украине Турцией, снова возглавил подразделение. Об этом сообщил глава украинского МВД Игорь Клименко в интервью «Украинской правде».

«Подразделение «Азов» возглавляет Денис Прокопенко», — сказал министр.

Сейчас, по словам Клименко, командир отвечает за подготовку личного состава. «Он полностью интегрирован в процесс. Входит в курс дел, наверстывает то время, пока его не было», — отметил глава МВД.

В феврале 2023 года «Азов» стал бригадой нацгвардии Украины. Как пояснял телеканал ТСН, бригада представляет собой увеличенный или усиленный полк.

Бои за Мариуполь продолжались до середины мая 2022 года, 18 мая российское Минобороны опубликовало видео с выводом украинских военных, которые укрывались на заводе «Азовсталь» в Мариуполе. В плен были взяты и бойцы «Азова», впоследствии Киев отчитывался об обмене части из них.

В июле президент Украины Владимир Зеленский заявил после визита в Турцию, что на родину вернулись Прокопенко, и.о. командира 36-й отдельной бригады морской пехоты Сергей Волынский, замкомандира Святослав Паламарь, майор нацгвардии Олег Хоменко и полковник нацгвардии Денис Шлега.

Читайте на РБК Pro
Изнанка Wildberries и Ozon: как управляют современными складами
24% доходности: заплатит ли «Сургутнефтегаз» супердивиденды за 2023 год
Зачем в Узбекистане открывают отдельный суд для иностранных инвесторов
Реклама «по-братски»: как договариваться с блогерами из Центральной Азии

Они оказались в Турции после обмена пленными осенью 2022 года. Украина тогда получила 215 человек, а Россия — 55 военных, а также украинского политика Виктора Медведчука. При этом пятеро командиров «Азова» должны были остаться в Турции до завершения военных действий «под личные гарантии турецкого президента».

Кремль назвал передачу Киеву командиров «Азова» нарушением договоренностей как Анкарой, так и самой Украиной. Москву не поставили в известность об этом решении, отмечал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Власти страны понимают, что Турция проявила солидарность с НАТО как член альянса и что на нее оказывали давление, заявил он. МИД России предупредил, что действия Анкары могут привести «только к негативным последствиям».

Теги
«Азов» Украина ВСУ обмен пленными плен
Материалы по теме
ДНР проведет суд над бойцами «Азова» по обвинению в обстрелах жилых домов
Политика
Минобороны сообщило об уничтожении 50 военных ВСУ, в том числе из «Азова»
Политика
Минобороны заявило об ударе по силам «Азова» в Донбассе
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 4 октября
EUR ЦБ: 104,06 (+0,19) Инвестиции, 16:20 Курс доллара на 4 октября
USD ЦБ: 99,27 (+0,79) Инвестиции, 16:20
В Совфеде сочли «недружественным шагом» ратификацию Арменией статута МУС Политика, 18:15
Что такое элитные резиденции в Сочи на первой линии РБК и Breeze Home, 18:05
Роналду второй месяц подряд признали лучшим игроком в Саудовской Аравии Спорт, 18:04
Приемный отец Милохина опроверг информацию о вручении блогеру повестки Политика, 18:03
Расписки ЦИАН подорожали после подачи в ЦБ проспекта для регистрации Инвестиции, 18:03
The Telegraph сообщила об исчерпании у Британии запасов оружия для Киева Политика, 17:57
Третья страна ЕС введет временный контроль на границе со Словакией Политика, 17:51
Видите в ChatGPT конкурента?
Узнайте, как превратить нейросеть в помощника, в новом интенсиве РБК Pro
Купить интенсив
CNN узнал, что США объявили Украине демарш из-за коррупции Политика, 17:48
Семейный топ: подборка больших квартир РБК и ПИК, 17:42
«Зенит» отдал сопернику гетры для матча Кубка России Спорт, 17:36
Вышел трейлер фильма «Присцилла» Софии Копполы, который покажут в России Life, 17:35
Carlsberg отозвала у «Балтики» лицензию на свои бренды пива Бизнес, 17:32
Российские бренды заняли 85% площадей ушедших из страны H&M и Uniqlo Недвижимость, 17:31
Над Белгородской областью сбили беспилотник Политика, 17:31