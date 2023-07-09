Политика ,
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Лавров обсудил с главой МИД Турции судьбу зерновой сделки
Сергей Лавров обсудил с главой МИД Турции Хаканом Фиданом судьбу зерновой сделки
Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан провел телефонный разговор с главой МИД России Сергеем Лавровым, сообщил турецкий МИД.
Среди тем разговора были ситуация на Украине и судьба зерновой сделки.
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