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Лавров обсудил с главой МИД Турции судьбу зерновой сделки

Сергей Лавров обсудил с главой МИД Турции Хаканом Фиданом судьбу зерновой сделки
Фото: Dan Kitwood / Getty Images
Фото: Dan Kitwood / Getty Images

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан провел телефонный разговор с главой МИД России Сергеем Лавровым, сообщил турецкий МИД. 

Среди тем разговора были ситуация на Украине и судьба зерновой сделки.

Материал дополняется.

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