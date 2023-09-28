В Верховном суде ДНР пройдет суд над бойцами «Азова» за обстрелы жилых домов

ДНР проведет суд над бойцами «Азова» по обвинению в обстрелах жилых домов

Семь «азовцев» будут судить за обстрелы жилых домов под Мариуполем прошлой весной, в результате чего погиб как минимум один человек. Подозреваемые признали вину

Фото: Владислав Шатило / РБК

Верховный суд ДНР рассмотрит дело семи военнослужащих украинского батальона «Азов» (признан в России террористической организацией и запрещен), которых обвиняют в обстрелах жилых домов.

Военная прокуратура объединенной группировки войск утвердила обвинительное заключение в отношении «азовцев» Александра Турчина, Максима Чередниченко, Тараса Зварычука, Георгия Летягина, Дмитрия Чибукова, Дениса Дорохина и Александра Сыкылынды, сообщается на сайте Главной военной прокуратуры.

Их будут судить по следующим статьям УК:

пункты «е», «ж», «л» ч. 2 ст. 105 (убийство, совершенное группой лиц общеопасным способом, по мотивам идеологической и политической ненависти);

ч. 3 ст. 30, пп. «а», «е», «ж», «л» ч. 2 ст. 105 (покушение на убийство двух и более лиц, совершенное группой лиц общеопасным способом, по мотивам идеологической и политической ненависти);

ч. 1 ст. 356 (применение в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов);

ч. 2 ст. 167 УК (умышленное повреждение чужого имущества путем взрыва, повлекшее причинение значительного ущерба).

«Азовцы» проходили службу в гаубично-артиллерийской батарее. Согласно материалам следствия, с 3 марта по 10 апреля 2022 года они обстреляли жилые массивы в населенных пунктах Бердянское и Володарское (Никольское) под Мариуполем, когда там не было военных ДНР или России. Огонь велся неизбирательно и веерно из 122-миллиметровой буксируемой гаубицы Д-30, использовались осколочно-фугасные и активно-реактивные боеприпасы.

Военнослужащие произвели более 200 выстрелов. В результате погибла 52-летняя женщина, получившая осколочное ранение головы, были разрушены минимум три дома, хозяйственные постройки.

Обвиняемые признали свою вину. Они заявили, что вели огонь по приказу командования.

В мае прошлого года бойцы «Азова», которые находились на мариупольском заводе «Азовсталь», сдались в плен. В России над ними идет несколько судебных процессов. Южный окружной военный суд рассматривает дело в отношении 22 участников батальона, которых обвинили в совершении действий, направленных на насильственный захват власти и изменение конституционного строя в ДНР. Большинство из них не признали свою вину.

Командиры «Азова», которые тоже оказались в плену, были обменяны. Они должны были оставаться в Турции до завершения военных действий. Но в июле этого года они все же вернулись на Украину. Россия сочла это нарушением договоренностей.