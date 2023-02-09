Полк «Азов» стал бригадой Нацгвардии Украины
Украинский полк «Азов» преобразовали в бригаду Нацгвардии Украины
Полк «Азов» (внесен в список террористических организаций и запрещен в России) стал бригадой Нацгвардии Украины, сообщает «Страна».
В 2014 году и после начала российской военной операции его бойцы участвовали в том числе в боях за Иловайск и Мариуполь.
Теперь полк будет одной из девяти штурмовых бригад «Гвардии наступления». Как говорил глава МВД Игорь Клименко, основу гвардии составят действующие и бывшие полицейские и нацгвардейцы.
В конце января основатель и первый командир «Азова» Андрей Белецкий сообщил, что Силы специальных операций полка стали 3-й отдельной штурмовой бригадой в составе Сухопутных войск ВСУ. Бойцы полка уже воюют на Бахмутском (российское название города — Артемовск) направлении.