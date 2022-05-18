Минобороны показало кадры сдачи в плен украинских военных с «Азовстали»

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Министерство обороны показало видео с выводом украинских военных, которые укрывались на заводе «Азовсталь» в Мариуполе.

Украинские военные находились на территории завода с начала военной операции России. «Азовсталь» оставалась единственным участком Мариуполя (1/15 города), который не взяли под контроль российские военные. Вице-премьер Украины Ирина Верещук говорила, что там находится около 1 тыс. военных, среди которых 500 тяжелораненых.

Они не хотели сдаваться, однако Красный Крест и ООН дали гарантии, что военные ВСУ останутся живы после того, как их вывезут на территорию России, говорила депутат Верховной Рады, участница переговоров по «Азовстали» Кира Рудик в интервью The New York Times. Военных рассчитывают обменять на российских военнопленных.

Эвакуация военных началась 16 мая. С тех пор в плен сдались 959 военных с территории завода, сообщило Минобороны. По данным ведомства, 80 из них были ранены, в больницу подконтрольного ДНР Новоазовска поместили 51 человека.

17 мая замминистра обороны Украины Анна Маляр говорила, что 53 тяжелораненых военных отвезли в больницу в Новоазовске, еще 221 человека отправили в подконтрольную ДНР Оленовку.

