МИД Франции признал неспособность военных выполнять миссию в Нигере

МИД Франции: французские военные де-факто не могут выполнять миссию в Нигере

Французские военные больше не могут выполнять свою миссию в Нигере из-за отсутствия кооперации с нигерийскими войсками, заявила глава МИД Франции Катрин Колонна в интервью Le Monde.

Военнослужащие из Франции находятся в Нигере по требованию властей страны, их цель — помочь войскам в борьбе с вооруженными террористическими группировками и обучить военных, сказала министр.

«На данный момент эта миссия не может более выполняться, потому что де факто мы более не имеем совместных с нигерийскими военными операций», — пояснила она.

В конце июля группа военных отстранила от власти и взяла под охрану действующего президента страны Мохамеда Базума. Военные образовали Национальный совет по защите отечества (CNSP) и объяснили свои действия стремлением бороться с коррупцией и падением уровня жизни. Новым лидером себя объявил командующий президентской гвардией и глава CNSP Абдурахман Чиани. Базум в отставку официально не подал. Париж считает власть хунты нелегитимной и не признает ее.

Переворот в Нигере также осудили Евросоюз и Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС). Обе организации призвали военных освободить президента. ЭКОВАС потребовало от хунты восстановить конституционный порядок в Нигере и пригрозило интервенцией. Президент Франции Эмманюэль Макрон пообещал поддержать как дипломатические, так и военные усилия этой организации.

После переворота военные в Нигере разорвала все военные соглашения с Францией. Хунта привела в боевую готовность армию на случай нападения и объявила «добровольную мобилизацию». Поддержку им обещали оказать другие африканские государства, где ранее тоже произошли военные перевороты, в том числе Буркина-Фасо и Мали.

Российский МИД называл внешнее вмешательство в дела Нигера контрпродуктивным.