В Нигере военные объявили о свержении президента

Накануне о попытке мятежа, устроенного группой из президентской гвардии, сообщала администрация президента Нигера. Тогда власти заявили, что армия не поддержала мятежников

Президент Нигера Мохамед Базум (Фото: Temilade Adelaja / Reuters)

Военные Нигера заявили, что президент страны Мохамед Базум смещен, а границы страны с сегодняшнего дня закрыты. Об сообщает Reuters со ссылкой на сделанное в эфире национального телевидения заявление военных.

«Границы страны закрыты, объявляется общенациональный комендантский час», — цитирует агентство заявление военных.

Как отмечает местный портал Jeune Afrique со ссылкой на источник, Базум был задержан в своей резиденции членами президентской гвардии.

Президентскую гвардию возглавляет генерал Омар Чиани. Jeune Afrique уточняет, что Базум в последние дни размышлял над тем, чтобы снять его с занимаемой должности. Чиани находился на этом посту еще при предыдущем президенте Нигера Махамаду Иссуфу.

Накануне о попытке мятежа, устроенного группой из президентской гвардии, сообщала администрация президента Нигера. Тогда Jeune Afrique сообщал, что Мохамед Базум, которого сопровождал адъютант и несколько человек из личной охраны, начал переговоры с мятежниками. По словам военного источника портала, переговоры были направлены на то, чтобы избежать конфронтации между задействованными членами президентской гвардии и остальной армией, которая якобы не поддерживала действия мятежников.