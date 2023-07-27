В Нигере военные объявили о свержении президента
Военные Нигера заявили, что президент страны Мохамед Базум смещен, а границы страны с сегодняшнего дня закрыты. Об сообщает Reuters со ссылкой на сделанное в эфире национального телевидения заявление военных.
«Границы страны закрыты, объявляется общенациональный комендантский час», — цитирует агентство заявление военных.
Как отмечает местный портал Jeune Afrique со ссылкой на источник, Базум был задержан в своей резиденции членами президентской гвардии.
Президентскую гвардию возглавляет генерал Омар Чиани. Jeune Afrique уточняет, что Базум в последние дни размышлял над тем, чтобы снять его с занимаемой должности. Чиани находился на этом посту еще при предыдущем президенте Нигера Махамаду Иссуфу.
Накануне о попытке мятежа, устроенного группой из президентской гвардии, сообщала администрация президента Нигера. Тогда Jeune Afrique сообщал, что Мохамед Базум, которого сопровождал адъютант и несколько человек из личной охраны, начал переговоры с мятежниками. По словам военного источника портала, переговоры были направлены на то, чтобы избежать конфронтации между задействованными членами президентской гвардии и остальной армией, которая якобы не поддерживала действия мятежников.
Нигер — не имеющее выхода к морю государство в Западной Африке. Население страны — около 25 млн человек, общая площадь — 1,267 млн кв. км (21-я в мире).
Мохамед Базум был избран президентом в 2021 году. При предыдущем президенте он работал главой МВД и МИДа.