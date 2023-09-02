США и Франция призвали к дипломатическому решению конфликта в Нигере

США и Франция призвали к дипломатическому решению конфликта в Нигере

Обстановка в Ниамее, Нигер (Фото: Mahamadou Hamidou / Reuters)

Вашингтон и Париж стремятся к дипломатическому урегулированию конфликта в Нигере, сообщил пресс-секретарь Пентагона бригадный генерал ВВС США Патрик Райдер.

Глава Пентагона Ллойд Остин и министр Вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню обсудили обстановку в сфере безопасности в странах Западной Африки во время телефонных переговоров.

Остин и Лекорню «поделились стремлением к дипломатическому урегулированию ситуации в Нигере и подчеркнули необходимость продолжения взаимодействия с нигерийцами и региональными африканскими партнерами».

Группа военных из президентской гвардии в Нигере 26 июля совершила военный переворот. Они свергли президента Мохамеда Базума, объяснив это желанием бороться с коррупцией и хищением государственных средств. ООН, Африканский союз, Евросоюз и Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС) осудили переворот в Нигере и призвали к освобождению президента.

О готовности военного вмешательства в Нигер сообщили члены ЭКОВАС. Делегация союза прибыла в Нигер 19 августа на переговоры, но, как сообщало AP, они провалились и мирное решение найти не удалось.