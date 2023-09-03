Киев договорился с Парижем об обучении украинских пилотов во Франции

Украина договорилась с Парижем о начале обучения украинских пилотов полетам на истребителях во Франции. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем телеграм-канале.

Зеленский отметил, что 3 сентября провел телефонные переговоры с французским коллегой Эмманюэлем Макроном. «Есть очень важная договоренность о тренировках во Франции наших пилотов — наша коалиция современных истребителей становится крепче», — заявил он в видеообращении. На каких именно самолетах будут учиться летать пилоты, глава государства не уточнил.

Украина не раз заявляла, что нуждается в современных западных истребителях, и просила передать ей американские F-16. Сначала союзники исключали такую возможность, однако затем позиция США смягчилась. Вашингтон одобрилобучение украинских летчиков управлению F-16 в европейских странах и заявил, что не будет возражать против поставок этих истребителей. В Белом доме допускали поставку F-16 украинским военным до конца года.

Передать Киеву F-16 уже согласились Нидерланды, Дания и Норвегия. Обучение украинских пилотов и технического персонала уже началось в Дании, также в этом участвуют США, Нидерланды, Бельгия, Швеция и Великобритания. Как отмечал глава Минобороны Украины Алексей Резников, тренировки продлятся не менее шести месяцев. При этом командующий ВВС США в Европе и Африке генерал Джеймс Хекер подчеркивал, что подготовка к участию в боевых действиях украинских эскадрилий F-16 может занять до пяти лет.

Россия осуждает поставки западного вооружения Киеву. МИД назвал планы передать Украине F-16 движением в сторону эскалации. Глава ведомства Сергей Лавров предупреждал, что Москва расценит этот шаг «как угрозу со стороны Запада в ядерной сфере», так как эти самолеты могут нести ядерное оружие.

