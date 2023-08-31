Залужный заявил, что часть пилотов ВСУ прошла курс обучения для F-16

Залужный: часть пилотов ВСУ прошла первый курс обучения полетам на F-16 в Дании

Часть украинских пилотов прошла курс обучения управлению истребителями F-16 в Дании и может приступать к летной подготовке. Об этом заявил главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный в телеграм-канале.

Залужный провел телефонные переговоры с начальником Генерального штаба Вооруженных сил Дании Флеммингом Лентфером. Командующие обсудили обучение украинских пилотов и инженеров обслуживанию истребителей F-16 и полетам на них.

«Генерал Лентфер сообщил, что часть наших летчиков уже успешно прошла подготовительные мероприятия и может приступать к летной подготовке», — рассказал главнокомандующий ВСУ.

Обучение украинских пилотов управлению F-16 началось в Дании в конце августа. Восемь пилотов прибыли на датскую военно-воздушную базу в Скрыдструпе. Там же обслуживанию самолетов обучают 65 человек технического персонала. Глава украинского Минобороны Алексей Резников отмечал, что переподготовка займет не менее полугода.

Дания вместе с Нидерландами и Норвегией согласилась передать Украине истребители F-16. Украина заявляла, что нуждается современных западных истребителях с начала военной операции, однако союзники исключали их передачу. Впоследствии позиция США смягчилась: Вашингтон одобрил обучение украинских летчиков управлению F-16 в европейских странах и заявил, что не будет возражать против поставок этих истребителей. В Белом доме допускали поставку F-16 Киеву до конца года.

Россия осуждает поставки западного вооружения Киеву. «Танки горят <...>. Так же будут гореть и F-16, сомнений нет», — заявлял глава государства Владимир Путин.