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Путин обсудил ситуацию вокруг ЧВК с саудовским кронпринцем

Кремль: саудовский кронпринц поддержал нормализацию обстановки в России в беседе с Путиным
Мухаммед бен Сальман аль-Сауд
Мухаммед бен Сальман аль-Сауд (Фото: Leon Neal / Getty Images)

Наследный принц Саудовской Аравии и председатель Совета министров страны Мухаммед бен Сальман аль-Сауд провел телефонные переговоры с президентом России Владимиром Путиным. В беседе он поддержал действия российского руководства в связи с ситуацией вокруг ЧВК «Вагнер», сообщила пресс-служба Кремля.

Принц поддержал принятые российским руководством «меры по защите конституционного строя, жизни и безопасности граждан», сказано в сообщении.

Также политики обсудили развитие двустороннего сотрудничества. Путин передал поздравления с праздником Курбан-байрам королю Саудовской Аравии Сальману бен Абдель Азизу аль-Сауду, а также жителям королевства. В 2023 году Курбан-байрам отмечают 28 июня, празднование будет продолжаться три дня.

В ночь на 24 июня основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин обвинил российское «военное руководство» в ударе по лагерю военной компании. В Минобороны его обвинения опровергли и назвали провокацией. Против бизнесмена завели дело об организации вооруженного мятежа (ст. 279 УК), Путин обвинил его в предательстве.

Утром 24 июня Пригожин объявил, что бойцы ЧВК «Вагнер» контролируют военные объекты в Ростове-на-Дону, собираются «идти на Москву» и требуют «выдать» им главу Минобороны Сергея Шойгу и начальника Генштаба Валерия Герасимова. Позднее бойцов ЧВК заметили и в других регионах — в Воронежской и Липецкой областях.

Вечером 24 июня ЧВК «Вагнер» отказалась от похода на Москву, Пригожин сообщил, что колонны частной военной компании уйдут в тыловые лагеря. Ситуацию урегулировали благодаря посредничеству президента Белоруссии Александра Лукашенко, который провел переговоры с Пригожиным, сообщали в Кремле. Дело против бизнесмена закрыли, ему разрешили выехать в Белоруссию под гарантию Путина.

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После произошедшего о поддержке действий российских властей заявил эмир Катара Тамим Бен Хамад Аль Тани, говорили в пресс-службе Кремля. Предпринятые российским руководством шаги положительно оценили министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян и президент Венесуэлы Николас Мадуро. Глава МИД Ирана поддержал верховенство закона в России, Мадуро со своей стороны заявил о «полной поддержке» Путина и назвал его «братом». МИД Китая назвал ситуацию с ЧВК внутренним делом России.

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Владимир Путин Саудовская Аравия ЧВК Вагнер Евгений Пригожин
Владимир Путин фото

Владимир Путин

политик, президент России

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Евгений Пригожин фото

Евгений Пригожин

бизнесмен, владелец группы «Конкорд» и ЧВК «Вагнер»

1 июня 1961 года
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