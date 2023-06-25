Китай назвал «внутренним делом» России ситуацию с Пригожиным

МИД Китая: ситуация с ЧВК «Вагнер» и Пригожиным — это внутреннее дело России

Китай считает ситуацию с «вооруженным мятежом» ЧВК «Вагнер» внутрироссийским делом. Ранее об этом же заявляли в ЕС и США

Евгений Пригожин (Фото: Александр Ермоченко / Reuters)

Китай считает ситуацию с ЧВК «Вагнер» в России внутренним делом страны и поддерживает ее в обеспечении стабильности, сообщил МИД КНР в ответ на вопрос о позиции Пекина относительно событий с организацией Евгения Пригожина.

«Это внутренние дела России. Как дружественный сосед и всеобъемлющий стратегический партнер по координации в новую эпоху, Китай поддерживает Россию в обеспечении национальной стабильности и достижении развития и процветания», — говорится в сообщении ведомства.

Внутренней проблемой России события называли также ЕС и США.

Президент Владимир Путин, который расценил действия ЧВК как «вооруженный мятеж», в течение 24 июня провел несколько телефонных переговоров с руководителями других государств, но китайского лидера Си Цзиньпина или глав западных стран среди них не было. Как рассказал госсекретарь США Энтони Блинкен, президент Джо Байден не пытался связаться с Путиным, но некоторые сотрудники американской администрации контактировали с российскими коллегами.

Путин созвонился с президентами Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, Казахстана Касымом-Жомартом Токаевым, Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым и Белоруссии Александром Лукашенко. Он в итоге сыграл ключевую роль в урегулировании ситуации.

24 июня, когда силы ЧВК блокировали военные объекты в Ростове-на-Дону и двинулись в Москву, пройдя как минимум по территории Воронежской и Липецкой областей, к вечеру пресс-служба Лукашенко сообщила, что он в течение дня вел переговоры с Пригожиным. Результатом стала договоренность об остановке колонн ЧВК, они ушли в свои тыловые лагеря.

Как пояснил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, Лукашенко лично предложил свое посредничество в беседе с российским коллегой. Белорусский лидер знает Пригожина более 20 лет, отметил представитель Кремля. Еще одной договоренностью стало то, что глава ЧВК уедет в Белоруссию.