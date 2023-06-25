Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 24 июня
EUR ЦБ: 91,49 (-0,45) Инвестиции, 23 июн, 16:07 Курс доллара на 24 июня
USD ЦБ: 84,08 (+0,47) Инвестиции, 23 июн, 16:07
Пожар на нефтебазе в Воронеже потушили спустя 12 часов Политика, 02:37
В Подмосковье приостановили проведение массовых мероприятий до 1 июля Политика, 02:03
Кадыров связал действия Пригожина с «цепочкой неудачных сделок» в бизнесе Политика, 01:38
Глава МИД Ирана заявил о поддержке верховенства закона в России Политика, 01:36
В России сняли введенные из-за ЧВК «Вагнер» ограничения на дорогах Общество, 01:19
Без машины куда угодно: квартиры рядом с метро РБК и ПИК, 01:10
Путин обсудил с Пашиняном ситуацию в России Политика, 00:52
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
Ростовский губернатор сообщил об уходе ЧВК «Вагнер» в полевые лагеря Политика, 00:30
Песков заявил, что режим КТО отменят в самое ближайшее время Политика, 00:21
Песков заявил, что Пригожин сможет уйти в Белоруссию под гарантию Путина Политика, 00:04
Товары с логотипами ЧВК «Вагнер» вновь появились на Wildberries Политика, 00:02
Как накопить на отпуск, подушку безопасности и безбедное будущее РБК и банк Ренессанс, 24 июн, 23:59
ЧВК «Вагнер» в полном составе покинула штаб Южного военного округа Политика, 24 июн, 23:36
В Липецкой области снимут ограничения на трассах и восстановят дороги Общество, 24 июн, 23:22
Дело о мятеже Пригожина ,  
0 

Глава МИД Ирана заявил о поддержке верховенства закона в России

МИД Ирана поддержал верховенство закона в России

Иран поддерживает верховенство закона в России и считает события, связанные с ЧВК «Вагнер», внутренним делом страны, сообщил иранский МИД в своем телеграм-канале.

«Министр иностранных дел нашей страны поддержал верховенство закона во всех странах, в том числе в соседней и дружественной России, и подверг критике любое иностранное вмешательство во внутренние дела страны», — говорится в сообщении ведомства. Глава иранского МИД Хосейн Амир Абдоллахиян сделал это заявление в телефонном разговоре со своим российским коллегой Сергеем Лавровым.

Утром 24 июня силы ЧВК «Вагнер» 24 июня блокировали Ростов-на-Дону и начали движение на Москву, о движении техники бойцов сообщали власти Липецкой области. Накануне против основателя частной военной компании Евгения Пригожина завели уголовное дело о вооруженном мятеже после его заявлений об ударе Минобороны по лагерям ЧВК.

Путин назвал действия Пригожина «предательством» и «вооруженным мятежом». Он обсудил ситуацию с лидерами Казахстана, Узбекистана, Белоруссии и Турции. В МИД России предостерегли западные страны «от любых намеков на возможное использование внутрироссийской ситуации для достижения своих русофобских целей».

Вечером пресс-служба президента Белоруссии сообщила, что Лукашенко провел переговоры с основателем ЧВК, по итогам которых была достигнута договоренность об остановке движения бойцов. Пригожин подтвердил, что колонны вагнеровцев разворачиваются и уходят в тыловые лагеря. В ночь на 25 июня ЧВК покинула Ростов-на-Дону.

Теги
Иран Сергей Лавров ЧВК Вагнер Евгений Пригожин
Материалы по теме
В России сняли введенные из-за ЧВК «Вагнер» ограничения на дорогах
Общество
Ростовский губернатор сообщил об уходе ЧВК «Вагнер» в полевые лагеря
Политика
Товары с логотипами ЧВК «Вагнер» вновь появились на Wildberries
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter