Глава МИД Ирана заявил о поддержке верховенства закона в России

Иран поддерживает верховенство закона в России и считает события, связанные с ЧВК «Вагнер», внутренним делом страны, сообщил иранский МИД в своем телеграм-канале.

«Министр иностранных дел нашей страны поддержал верховенство закона во всех странах, в том числе в соседней и дружественной России, и подверг критике любое иностранное вмешательство во внутренние дела страны», — говорится в сообщении ведомства. Глава иранского МИД Хосейн Амир Абдоллахиян сделал это заявление в телефонном разговоре со своим российским коллегой Сергеем Лавровым.

Утром 24 июня силы ЧВК «Вагнер» 24 июня блокировали Ростов-на-Дону и начали движение на Москву, о движении техники бойцов сообщали власти Липецкой области. Накануне против основателя частной военной компании Евгения Пригожина завели уголовное дело о вооруженном мятеже после его заявлений об ударе Минобороны по лагерям ЧВК.

Путин назвал действия Пригожина «предательством» и «вооруженным мятежом». Он обсудил ситуацию с лидерами Казахстана, Узбекистана, Белоруссии и Турции. В МИД России предостерегли западные страны «от любых намеков на возможное использование внутрироссийской ситуации для достижения своих русофобских целей».

Вечером пресс-служба президента Белоруссии сообщила, что Лукашенко провел переговоры с основателем ЧВК, по итогам которых была достигнута договоренность об остановке движения бойцов. Пригожин подтвердил, что колонны вагнеровцев разворачиваются и уходят в тыловые лагеря. В ночь на 25 июня ЧВК покинула Ростов-на-Дону.