Лукашенко раскрыл детали матерных переговоров с Пригожиным

Первые полчаса разговора Пригожина и Лукашенко шли исключительно «на матерном языке», рассказал президент Белоруссии. Он предупредил основателя ЧВК о подготовке белорусской бригады к переброске для защиты Москвы

Евгений Пригожин покидает штаб Южного военного округа во время вывода группировки из Ростова-на-Дону (Фото: Александр Ермоченко / Reuters)

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что во время переговоров с основателем ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным 24 июня предупредил, что если тот пойдет на Москву, то его «как клопа раздавят», передает«БелТА».

В переговорах на первом этапе участвовал директор ФСБ Александр Бортников. По словам Лукашенко, они с основателем ЧВК созвонились около 11:00, Пригожина к телефону позвал замминистра обороны Юнус-Бек Евкуров, который находился в штабе ЮВО в Ростове-на-Дону, занятом бойцами ЧВК. «Вот, Президент Беларуси звонит, будешь ли разговаривать?» — «С Александром Григорьевичем буду». Я слышу их разговор. Взял трубку. Разговор — эйфория. У Евгения полная эйфория», — рассказывает Лукашенко.

«Разговаривали первый раунд минут 30 на матерном языке. Исключительно. Слов матерных (я потом уже проанализировал) было в 10 раз больше, чем нормальной лексики. Он, конечно, извинился и начал мне матерными словами рассказывать», — добавил президент Белоруссии.

Лукашенко сказал Пригожину, что никто ему «ни Шойгу, ни Герасимова» не отдаст, а президент России Владимир Путин не будет с ним «не то что встречаться — по телефону разговаривать не будет» в сложившейся ситуации.

«Но мы хотим справедливости! Нас хотят задушить! Мы пойдем на Москву!» Я говорю: «На полпути тебя просто как клопа раздавят. Несмотря на то что войска (мне об этом Путин долго говорил) отвлечены на соответствующем фронте». Подумай, говорю, об этом. «Нет» — такая вот эйфория», — рассказал Лукашенко.

Он добавил, что убеждал Пригожина остановить продвижение колонн ЧВК. «Долго я его убеждал. И в конце сказал: «Знаешь, ты как хочешь можешь поступать. Но на меня не обижайся. Бригада подготовлена к переброске в Москву», — пересказал Лукашенко свои слова Пригожину. Белорусский президент предупредил основателя ЧВК, что Минск готов защищать Москву как в 1941 году.

«Это и не только потому, что это вот наше Отечество. А потому что, не дай бог, вот эта смута пошла бы по всей России, а предпосылки для этого были колоссальные, следующими были мы», — объяснил Лукашенко.