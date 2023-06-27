Лукашенко раскрыл детали матерных переговоров с Пригожиным
Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что во время переговоров с основателем ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным 24 июня предупредил, что если тот пойдет на Москву, то его «как клопа раздавят», передает«БелТА».
В переговорах на первом этапе участвовал директор ФСБ Александр Бортников. По словам Лукашенко, они с основателем ЧВК созвонились около 11:00, Пригожина к телефону позвал замминистра обороны Юнус-Бек Евкуров, который находился в штабе ЮВО в Ростове-на-Дону, занятом бойцами ЧВК. «Вот, Президент Беларуси звонит, будешь ли разговаривать?» — «С Александром Григорьевичем буду». Я слышу их разговор. Взял трубку. Разговор — эйфория. У Евгения полная эйфория», — рассказывает Лукашенко.
«Разговаривали первый раунд минут 30 на матерном языке. Исключительно. Слов матерных (я потом уже проанализировал) было в 10 раз больше, чем нормальной лексики. Он, конечно, извинился и начал мне матерными словами рассказывать», — добавил президент Белоруссии.
Лукашенко сказал Пригожину, что никто ему «ни Шойгу, ни Герасимова» не отдаст, а президент России Владимир Путин не будет с ним «не то что встречаться — по телефону разговаривать не будет» в сложившейся ситуации.
«Но мы хотим справедливости! Нас хотят задушить! Мы пойдем на Москву!» Я говорю: «На полпути тебя просто как клопа раздавят. Несмотря на то что войска (мне об этом Путин долго говорил) отвлечены на соответствующем фронте». Подумай, говорю, об этом. «Нет» — такая вот эйфория», — рассказал Лукашенко.
Он добавил, что убеждал Пригожина остановить продвижение колонн ЧВК. «Долго я его убеждал. И в конце сказал: «Знаешь, ты как хочешь можешь поступать. Но на меня не обижайся. Бригада подготовлена к переброске в Москву», — пересказал Лукашенко свои слова Пригожину. Белорусский президент предупредил основателя ЧВК, что Минск готов защищать Москву как в 1941 году.
«Это и не только потому, что это вот наше Отечество. А потому что, не дай бог, вот эта смута пошла бы по всей России, а предпосылки для этого были колоссальные, следующими были мы», — объяснил Лукашенко.
Утром 24 июня Пригожин объявил, что бойцы «Вагнера» контролируют военные объекты в Ростове-на-Дону, собираются «идти на Москву» и требуют «выдать» им главу Минобороны Сергея Шойгу и начальника Генштаба Валерия Герасимова.
За несколько часов до этого он обвинил российское «военное руководство» в ударе по лагерю ЧВК. В Минобороны его обвинения опровергли и назвали провокацией. Против бизнесмена завели дело об организации вооруженного мятежа (ст. 279 УК), а Путин обвинил его в предательстве.
Российский президент обсудил происходящее с Лукашенко. Как рассказывали в Кремле, во время разговора белорусский лидер предложил стать посредником в переговорах. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пояснил, что Лукашенко около 20 лет лично знаком с Пригожиным.
К вечеру переговоры завершились: Пригожин объявил, что колонны ЧВК остановились примерно в 200 км от Москвы, разворачиваются и вернутся в тыловые лагеря. В Кремле сообщили, что дело против Пригожина по статье о вооруженном мятеже (ст. 279 УК) будет прекращено, вагнеровцев преследовать не будут, а сам бизнесмен сможет уехать в Белоруссию.
Бойцам «Вагнера», не участвовавшим в этих событиях, Путин предложил остаться служить в России, подписав контракт с Минобороны или другим силовым ведомством, уйти в отставку к родным либо «уйти в Белоруссию».
27 июня ФСБ сообщила, что дело о мятеже закрыто. Минобороны после этого объявило, что ЧВК «Вагнер» готовится передать тяжелую военную технику подразделениям Вооруженных сил России.