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Лукашенко раскрыл детали матерных переговоров с Пригожиным

Александр Лукашенко раскрыл детали матерных переговоров с Евгением Пригожиным
Первые полчаса разговора Пригожина и Лукашенко шли исключительно «на матерном языке», рассказал президент Белоруссии. Он предупредил основателя ЧВК о подготовке белорусской бригады к переброске для защиты Москвы
Евгений Пригожин покидает штаб Южного военного округа во время&nbsp;вывода группировки из Ростова-на-Дону
Евгений Пригожин покидает штаб Южного военного округа во время вывода группировки из Ростова-на-Дону (Фото: Александр Ермоченко / Reuters)

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что во время переговоров с основателем ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным 24 июня предупредил, что если тот пойдет на Москву, то его «как клопа раздавят», передает«БелТА».

В переговорах на первом этапе участвовал директор ФСБ Александр Бортников. По словам Лукашенко, они с основателем ЧВК созвонились около 11:00, Пригожина к телефону позвал замминистра обороны Юнус-Бек Евкуров, который находился в штабе ЮВО в Ростове-на-Дону, занятом бойцами ЧВК. «Вот, Президент Беларуси звонит, будешь ли разговаривать?» — «С Александром Григорьевичем буду». Я слышу их разговор. Взял трубку. Разговор — эйфория. У Евгения полная эйфория», — рассказывает Лукашенко.

«Разговаривали первый раунд минут 30 на матерном языке. Исключительно. Слов матерных (я потом уже проанализировал) было в 10 раз больше, чем нормальной лексики. Он, конечно, извинился и начал мне матерными словами рассказывать», — добавил президент Белоруссии.

Лукашенко сказал Пригожину, что никто ему «ни Шойгу, ни Герасимова» не отдаст, а президент России Владимир Путин не будет с ним «не то что встречаться — по телефону разговаривать не будет» в сложившейся ситуации.

«Но мы хотим справедливости! Нас хотят задушить! Мы пойдем на Москву!» Я говорю: «На полпути тебя просто как клопа раздавят. Несмотря на то что войска (мне об этом Путин долго говорил) отвлечены на соответствующем фронте». Подумай, говорю, об этом. «Нет» — такая вот эйфория», — рассказал Лукашенко.

Он добавил, что убеждал Пригожина остановить продвижение колонн ЧВК. «Долго я его убеждал. И в конце сказал: «Знаешь, ты как хочешь можешь поступать. Но на меня не обижайся. Бригада подготовлена к переброске в Москву», — пересказал Лукашенко свои слова Пригожину. Белорусский президент предупредил основателя ЧВК, что Минск готов защищать Москву как в 1941 году.

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«Это и не только потому, что это вот наше Отечество. А потому что, не дай бог, вот эта смута пошла бы по всей России, а предпосылки для этого были колоссальные, следующими были мы», — объяснил Лукашенко.

Утром 24 июня Пригожин объявил, что бойцы «Вагнера» контролируют военные объекты в Ростове-на-Дону, собираются «идти на Москву» и требуют «выдать» им главу Минобороны Сергея Шойгу и начальника Генштаба Валерия Герасимова.

За несколько часов до этого он обвинил российское «военное руководство» в ударе по лагерю ЧВК. В Минобороны его обвинения опровергли и назвали провокацией. Против бизнесмена завели дело об организации вооруженного мятежа (ст. 279 УК), а Путин обвинил его в предательстве.

Российский президент обсудил происходящее с Лукашенко. Как рассказывали в Кремле, во время разговора белорусский лидер предложил стать посредником в переговорах. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пояснил, что Лукашенко около 20 лет лично знаком с Пригожиным.

К вечеру переговоры завершились: Пригожин объявил, что колонны ЧВК остановились примерно в 200 км от Москвы, разворачиваются и вернутся в тыловые лагеря. В Кремле сообщили, что дело против Пригожина по статье о вооруженном мятеже (ст. 279 УК) будет прекращено, вагнеровцев преследовать не будут, а сам бизнесмен сможет уехать в Белоруссию.

Бойцам «Вагнера», не участвовавшим в этих событиях, Путин предложил остаться служить в России, подписав контракт с Минобороны или другим силовым ведомством, уйти в отставку к родным либо «уйти в Белоруссию».

27 июня ФСБ сообщила, что дело о мятеже закрыто. Минобороны после этого объявило, что ЧВК «Вагнер» готовится передать тяжелую военную технику подразделениям Вооруженных сил России.

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Александр Лукашенко Евгений Пригожин ЧВК Вагнер
Александр Лукашенко фото

Александр Лукашенко

политик, президент Белоруссии

30 августа 1954 года
Евгений Пригожин фото

Евгений Пригожин

бизнесмен, владелец группы «Конкорд» и ЧВК «Вагнер»

1 июня 1961 года
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