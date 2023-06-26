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Эмир Катара поддержал действия российских властей при мятеже ЧВК «Вагнер»

Эмир Катара Аль Тани в разговоре с Путиным поддержал действия Москвы во время мятежа ЧВК
Тамим Бен Хамад Аль Тани
Тамим Бен Хамад Аль Тани (Фото: Sean Gallup / Getty Images)

Эмир Катара Тамим Бен Хамад Аль Тани в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным «выразил поддержку действий российского руководства в связи с событиями 24 июня». Об этом сообщается на сайте Кремля.

23 июня основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин обвинил «военное руководство» страны в обстреле лагеря вагнеровцев и пообещал ответить. Минобороны России назвало его обвинения провокацией. На следующий день ЧВК взяла под контроль военные объекты Ростова-на-Дону и заняла штаб Южного военного округа. Бойцов ЧВК также видели в Липецкой и Воронежской областях.

Пригожин заявил о желании «получить» главу Генштаба Валерия Герасимова и министра обороны Сергея Шойгу и намерении «идти в Москву». ФСБ завела уголовное дело об организации вооруженного мятежа. Путин охарактеризовал действия Пригожина как предательство и «удар в спину».

В течение 24 июня президент Белоруссии Александр Лукашенко вел переговоры с Пригожиным, и к вечеру стороны достигли договоренности «с гарантиями безопасности» для вагнеровцев. Основатель ЧВК объявил, что бойцы вернутся в тыловые лагеря. В ночь на 25 июня они покинули Ростов-на-Дону. В Кремле пообещали прекратить дело против Пригожина, заявив, что он сможет уехать в Белоруссию.

В течение 24 июня Путин обсудил ситуацию с президентами Турции, Реджепом Тайипом Эрдоганом, Казахстана Касымом-Жомартом Токаевым, Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым, а также с Лукашенко. Лидеры нескольких стран положительно оценили действия российских властей. В частности, министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян поддержал верховенство закона в России, а президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил о «полной поддержке» Путина, назвав его «братом».

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Катар Владимир Путин Евгений Пригожин ЧВК Вагнер
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