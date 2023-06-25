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Мадуро заявил, что Путин одержал победу над мятежом

Президент Венесуэлы Мадуро: Путин одержал победу над мятежом

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что его российский коллега Владимир Путин одержал победу над мятежом в России.

Мадуро сказал, что Путин столкнулся с попыткой начать гражданскую войну и одержал над ней победу «вместе с Россией», передает TeleSUR. «Из Венесуэлы мы выражаем полную поддержку президенту Владимиру Путину — брату Венесуэлы», — сказал Мадуро (цитата по Venezolana de Television).

Ранее венесуэльское правительство осудило «иррациональную угрозу группы "Вагнер" и ее лидера Евгения Пригожина способствовать вооруженному мятежу в Российской Федерации террористическими методами».

23 июня Пригожин обвинил «военное руководство» России в обстреле лагеря частной военной компании и пообещал ответ. Минобороны назвало заявление не соответствующим действительности и провокацией. В отношении основателя ЧВК «Вагнер» завели уголовное дело по статье об организации вооруженного мятежа (ст. 279 УК РФ).

Утром 24 июня Пригожин сообщил о взятии под контроль военных объектов в Ростове-на-Дону решении дойти до Москвы. Он опубликовал видео из штаба Южного военного округа, расположенного в городе. Путин охарактеризовал происходящее как предательство.

Вечером того же дня пресс-служба президента Белоруссии Александра Лукашенко сообщила, что он провел переговоры с Пригожиным, на которых стороны нашли «абсолютно выгодный и приемлемый вариант развязки ситуации». Пригожин объявил, что вагнеровцы разворачиваются и уходят в тыловые лагеря. Бойцы ЧВК покинули Ростов-на-Дону в ночь на 25 июня.

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Николас Мадуро Венесуэла Владимир Путин Евгений Пригожин ЧВК Вагнер
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