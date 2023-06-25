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Дело о мятеже Пригожина ,  
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В Подмосковье приостановили проведение массовых мероприятий до 1 июля

Губернатор Подмосковья Воробьев запретил проведение массовых мероприятий до 1 июля

Проведение публичных, массовых, торжественных и других мероприятий в Московской области приостановлено до 1 июля, соответствующее постановление подписал губернатор региона Андрей Воробьев.

«Постановляю приостановить на территории Московской области в период до 1 июля 2023 года проведение следующих мероприятий: торжественных, спортивных, физкультурных, зрелищных и иных массовых мероприятий на открытом воздухе, за исключением случаев, установленных настоящим постановлением», — говорится в документе.

Ограничения введены в связи с проведением в регионе контртеррористической операции. Исключения составляют массовые мероприятия, организованные с участием властей.

Режим КТО был введен в Москве, Подмосковье и Воронежской области. Воробьев попросил местных жителей не ездить на личном транспорте на юге региона и не покидать Подмосковье. Он заверил, что «ситуация контролируется правоохранительными органами и ФСБ».

В столице отменили все массовые мероприятия и на неделю перенесли выпускные, мэр Сергей Собянин объявил понедельник, 26 июня, нерабочим днем. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заверил, что режим КТО отменят в самое ближайшее время.

Вечером 23 июня основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин сообщил о ракетном ударе со стороны Минобороны по тыловым лагерям ЧВК и гибели некоторых бойцов. Военное ведомство назвало эту информацию ложью и провокацией. Против Пригожина завели уголовное дело по ст. 279 УК («Вооруженный мятеж»), максимальное наказание по ней — до 20 лет лишения свободы.

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Утром 24 июня Пригожин заявил о присутствии бойцов ЧВК в Ростове-на-Дону. Позднее власти Липецкой области сообщили о передвижении техники ЧВК в регионе. Президент России Владимир Путин назвал действия Пригожина «предательством» и «вооруженным мятежом».

Вечером того же дня пресс-служба президента Белоруссии Александра Лукашенко сообщила, что он провел переговоры с Пригожиным, по итогам которых они согласовали проект «развязки ситуации с гарантиями безопасности для бойцов ЧВК "Вагнер"». Глава частной военной компании подтвердил, что колонны будут развернуты и бойцы отправятся в свои лагеря. В ночь на 25 июня бойцы покинули Ростов-на-Дону.

Теги
Московская область Подмосковье Андрей Воробьев режим КТО массовые мероприятия
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