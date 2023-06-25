Ростовский губернатор сообщил об уходе ЧВК «Вагнер» в полевые лагеря

Колонна вагнеровцев выехала из Ростова-на-Дону, сообщил губернатор Василий Голубев. Бойцы ЧВК начали покидать город после переговоров Евгения Пригожина с Александром Лукашенко

Фото: Сергей Пивоваров / РИА Новости

Колонна ЧВК «Вагнер» вышла из Ростова-на-Дону и направилась в полевые лагеря, сообщил в Telegram губернатор области Василий Голубев.

Он поблагодарил всех, кто «в этих экстраординарных условиях» обеспечивал работу систем жизнеобеспечения в городе и во всем регионе.

Вечером 24 июня бойцы частной военной компании в полном составе ушли из штаба Южного военного округа и начали покидать город; вместе с ними был и основатель ЧВК Евгений Пригожин. Это произошло вскоре после того как пресс-служба бизнесмена опубликовала его заявление о том, что ЧВК прекращает движение в сторону Москвы, разворачивается и уходит в свои лагеря.

Этой публикации предшествовали переговоры Пригожина с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Как сообщили в Минске, на них был согласован «абсолютно выгодный и приемлемый вариант развязки ситуации». В Кремле позднее уточнили, что переговоры состоялись по согласованию с российским президентом Владимиром Путиным. По словам его пресс-секретаря Дмитрия Пескова, уголовное дело об организации вооруженного мятежа (ст. 279 УК) против Пригожина будет отменено, а сам он сможет «уйти в Белоруссию». Уголовного преследования избегут и бойцы ЧВК, участвовавшие в его «походе на Москву».

ЧВК «Вагнер» заняла военные объекты в Ростове-на-Дону на следующий день после того, как Пригожин обвинил Минобороны в ударе по тыловым лагерям вагнеровцев. Военное ведомство опровергло это утверждение и назвало его провокацией. Против бизнесмена завели уголовное дело, а президент Владимир Путин в телеобращении назвал его действия «предательством» и «ударом в спину». В Воронежской области, Москве и Подмосковье ввели режим контртеррористической операции. Вечером 24 июня в Кремле пообещали, что его скоро отменят.