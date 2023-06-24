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Путин сравнил действия Пригожина с ударом в спину и 1917 годом

Путин сравнил действия Пригожина и ЧВК «Вагнер» с ударом в спину и 1917 годом
Путин заявил, что в 1917 году из-за «интриг, склок, политиканства» у России украли победу, что вылилось в гражданскую войну. Он пообещал не допустить такого развития событий
Обстановка в Ростове-на-Дону
Обстановка в Ростове-на-Дону (Фото: Reuters)

Действия основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина стали предательством и ударом в спину, любая внутренняя смута — угроза государственности, заявил президент Владимир Путин во время обращения.

Путин сказал, что к измене привели «непомерные амбиции и личные интересы».

Путин сравнил действия Пригожина с ударом в спину и 1917 годом
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«Как президент России и верховный главнокомандующий, как гражданин России сделаю все, чтобы отстоять страну, защитить конституционный строй, жизни, безопасность и свободу граждан. Тот, кто организовал и готовил военный мятеж, кто поднял оружие на боевых товарищей, предали Россию. И ответят за это», — пообещал Путин.

Он предупредил, что «наши действия будут жесткие», а все вставшие на путь предательства столкнутся с наказанием, вооруженным силам уже дали соответствующие приказы. Президент назвал происходящее «действиями, которые раскалывают наше единство».

«Это, по сути, отступничество от своего народа, от боевых товарищей, которые сражаются сейчас на фронте. Это удар в спину нашей стране и нашему народу. Именно такой удар был нанесен по России в 1917 году, когда страна вела Первую мировую войну. Но победу у нее украли. Интриги, склоки, политиканство за спиной армии и народа обернулись величайшим потрясением, разрушением армии и распадом государства, утратой громадных территорий. В итоге — трагедией гражданской войны», — сказал Путин. Он пообещал не дать этому повториться.

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Пригожин накануне обвинил «военное руководство» в обстреле лагеря частной военной компании и пообещал ответ. Минобороны назвало заявление Пригожина не соответствующим действительности и провокацией. В отношении основателя ЧВК «Вагнер» возбудили уголовное дело по статье об организации мятежа (ст. 279 УК РФ). ФСБ призвала бойцов ЧВК не исполнять «преступные приказы» и задержать Пригожина.

На следующий день, утром 24 июня, Пригожин выступил с утверждением, что Ростов-на-Дону оказался заблокирован ЧВК «Вагнер». «Под контролем находятся военные объекты, в том числе аэродром», — сказал он. В городе отменили массовые мероприятия, власти призвали жителей не покидать дома. Массовые мероприятия также отменили в Липецкой и Воронежской областях.

В Москве и Подмосковье введен режим контртеррористической операции (КТО). «Введен дополнительный контроль на дорогах. Возможно ограничение проведения массовых мероприятий. Прошу отнестись с пониманием к принимаемым мерам», — сказал мэр столицы Сергей Собянин.
 

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Владимир Путин

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