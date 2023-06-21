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Минобороны сообщило о срыве наступления ВСУ на торском направлении в ДНР

Группировка «Центр»: ВКС России сорвали наступление Украины на торском направлении в ДНР

Воздушно-космические силы (ВКС) России сорвали наступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) на торском направлении в ДНР, украинская сторона понесла значительные потери. Об этом сообщил «РИА Новости» начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук.

«На торском участке и в районе серебрянского лесничества подразделения <...> ВСУ предприняли попытки атаки позиций российских войск. В результате авиационного удара штурмовой и армейской авиации группировки войск «Центр» противник понес значительные потери в живой силе и технике», — сказал он.

Также российские истребители Су-34 поразили три пункта временной дислокации ВСУ около села Терны в Лиманском районе республики, добавил Савчук.

Украинские власти говорили о готовящемся контрнаступлении несколько месяцев. 10 июня президент Украины Владимир Зеленский сказал, что оно уже идет, однако позже отметил, что украинские военные сталкиваются с серьезным сопротивлением. Западные СМИ писали о больших потерях ВСУ. Накануне о «бешеном сопротивлении» украинским войскам заявила замминистра обороны страны Анна Маляр.

Российское Минобороны отчитывается об отражении атак украинских сил с начала июня. С 4 по 20 июня ВСУ предприняли 263 атаки на российские позиции, но все они были отбиты, говорил глава ведомства Сергей Шойгу. По даннымМинобороны России, ВСУ потеряли около 7,5 тыс. человек убитыми и ранеными с 4 по 14 июня.

16 июня президент России Владимир Путин сообщил, что Украина за время наступления потеряла около 190 танков и более 400 бронемашин разных классов, завезенных «извне». Минобороны называло среди потерянной Киевом техники немецкие танки Leopard и американские боевые машины пехоты Bradley. Западная техника «прекрасно горит», а потери ВСУ «приближаются к катастрофическим», отмечал Путин. Украинские силы, по словам российского президента, не добились успеха ни на одном направлении.

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