В Минобороны Украины признали проблемы с контрнаступлением

Контрнаступление ВСУ не будет быстрым, украинские войска сталкиваются с «бешеным сопротивлением», заявила замминистра обороны Украины Маляр. Минобороны России оценивало потери Украины в более чем 7 тыс. человек

Фото: Валентин Спринчак / ТАСС

Замминистра обороны Украины Анна Маляр заявила, что российские войска в ходе контрнаступления ВСУ «просто так не сдадут занятые позиции», потому продолжаются ожесточенные бои.

По ее словам, есть направления, где украинские военные находятся в обороне.

«Понятно, что людям хочется, чтобы это было, как в кино, — монтаж, очень быстро, в 13:00 кино началось, через час двадцать уже завершение, и понятно, что произошло. Конечно, в жизни так не будет. <...> Мы будем продвигаться постепенно, со сложностями, сталкиваясь с бешеным сопротивлением», — написала Маляр в Telegram.

Она призвала не оценивать действия военных по километрам, на которые они продвинулись. По ее словам, критериев оценки «очень много», но конкретных она не назвала.

С начала июня российское Минобороны отчитывается об отражении атак украинской армии. По словам главы ведомства Сергея Шойгу, с 4 по 20 июня ВСУ предприняли 263 атаки на российские позиции, но все они были отбиты. Он рассказывал, что украинские войска продолжают попытки наступления на южнодонецком, запорожском и донецком направлениях. По данным Минобороны России, ВСУ потеряли около 7,5 тыс. человек убитыми и ранеными с 4 по 14 июня.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил 10 июня, что контрнаступление ВСУ уже идет, отметив, что украинские военные сталкиваются с серьезным сопротивлением. Западные СМИ писали о больших потерях ВСУ.

16 июня президент России Владимир Путин сообщил, что Украина за время наступления потеряла почти 190 танков и более 400 бронемашин различных классов, все они были завезены «извне». До этого Минобороны отчитывалось, что среди потерь Киева в технике были немецкие танки Leopard и американские боевые машины пехоты Bradley. Как говорил Путин, западная техника «прекрасно горит», а потери ВСУ «приближаются к катастрофическим». По словам Путина, ни на одном направлении ВСУ не добились успеха.