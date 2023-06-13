Путин заявил, что западные танки на Украине «прекрасно горят»

Владимир Путин (Фото: Гавриил Григоров / Sputnik / Reuters)

Поставленная Киеву западная бронетехника — боевые машины пехоты Bradley и танки Leopard — «прекрасно горят» на Украине, заявил президент России Владимир Путин на встрече с военкорами.

«Прекрасно горят, как мы и предполагали, и Bradley, и Leopard. Причем, не знаю, видели, наверное, там боекомплекты внутри танков срабатывают, все разлетается в разные стороны», — сказал он.

БМП Bradley Украине поставляют США. Танки Leopard страна получает от европейских стран: Дания, Германия и Нидерланды в начале февраля договорились вместе поставить Киеву около 100 танков Leopard 1, поставки Leopard 2 обещали Польша, Германия, Канада и другие. Первые танки Leopard прибыли на Украину в марте.

О появлении Leopard на фронте в зоне боевых действий в ДНР сообщил 5 июня замглавы Росгвардии по региону Александр Ходаковский. На следующий день в Минобороны заявили, что российские военные уничтожили 28 танков ВСУ, в том числе восемь немецких Leopard, на южнодонецком направлении.

13 июня Минобороны опубликовало видео с танком Leopard и БМП Bradley, подбитыми на запорожском направлении.