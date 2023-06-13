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Путин заявил, что потери России в 10 раз меньше украинских

Путин: потери ВСУ в ходе контрнаступления с 4 июня приближаются к катастрофическим
Президент заявил, что украинские потери близки к катастрофическим. По словам Путина, Киев теряет много военной техники
Фото: Глеб Гаранич / Reuters
Фото: Глеб Гаранич / Reuters

Владимир Путин заявил, что у ВСУ «неблагоприятная ситуация» с потерями в ходе контрнаступления, которое продолжается с 4 июня. По его словам, «они приближаются к катастрофическим».

Как отметил президент на встрече с военкорами, «Россия несет в десять раз меньше потерь, чем Украина».

Также Путин рассказал о потерях сторон в технике. Так, по словам президента, Украина в ходе контрнаступления потеряла 160 танков и 360 бронемашин, лишившись до 30% военной техники, поставленной с Запада. Что касается российских потерь в технике, то, как отметил Путин, речь идет о 54 танках, часть из которых подлежит восстановлению.

«На чем воюют ВСУ? «Леопарды», что ли, производят, «Брэдли» или даже еще не поступивший на вооружение F-16? Ни шиша они не производят. ОПК скоро вообще перестанет существовать у украинцев, что они производят? Боеприпасы им привозят, орудия привозят, все привозят. Так долго не протянешь», — сказал он.

9 июня Путин комментировал ситуацию с украинским контрнаступлением. Тогда он заявил, что при формуле, что потери украинских войск превышают «классические» показатели «три к одному», однако потенциал дальнейшего наступления сохраняется. «Ни на одном из участков противник успеха не имел. Достигается это все благодаря мужеству и героизму наших солдат, правильной организации и управлению войсками», — указал глава государства.

Потери украинской стороны Путин назвал трагедией. «Хочу отметить, эта трагедия происходит благодаря тем событиям, которые происходили в предыдущие годы, и ответственность за них целиком и полностью лежит на киевском режиме, первичным источником власти которого является госпереворот», — заявил президент.

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Владимир Путин

политик, президент России

7 октября 1952 года
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