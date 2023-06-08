CNN узнал о тяжелых потерях Киева при попытке контрнаступления

Украинская армия понесла тяжелые потери при попытках контрнаступления, однако это не повлияет на более масштабные действия, заявили собеседники CNN. Шойгу 6 июня говорил, что за три дня ВСУ потеряли до 3,7 тыс. человек

Бронемашина с усиленной противоминной защитой (Mine Resistant Ambush Protected, MRAP) (Фото: Carl Court / Getty Images)

Украинская сторона в последние дни понесла «значительные» потери в военных и тяжелой технике при попытках прорыва российской обороны, поскольку встретила большее, чем ожидалось, сопротивление, заявили два высокопоставленных американских чиновника телеканалу CNN.

По словам одного из них, среди потерь Киева — поставленные Вашингтоном бронемашины с усиленной противоминной защитой (Mine Resistant Ambush Protected, MRAP).

В то же время оба собеседника CNN заявили, что эти потери, как ожидается, не повлияют на более масштабное контрнаступление украинской армии.

Ранее глава Минобороны России Сергей Шойгу сообщил, что ВСУ ночью на 8 июня предприняли попытку прорыва российской обороны силами до 1500 человек и 150 единиц бронетехники. Однако она была сорвана российскими войсками. По словам Шойгу, противник отошел с большими потерями — в результате двухчасового боя они составили 30 танков, 11 боевых машин пехоты и до 350 человек.

8 июня Washington Post и ABC со ссылкой на военнослужащих и украинских чиновников, в том числе близких к президенту Владимиру Зеленскому, сообщили о начале контрнаступления ВСУ. Украинские войска, в том числе ударные подразделения, вооруженные западным оружием и обученные тактике НАТО, усилили свои удары по передовым позициям на юго-востоке страны, отмечает WP. Идет активная фаза контрнаступления, сообщили собеседники ABC.

Российское Минобороны отчитывается о срыве попыток контрнаступления украинской стороны с начала июня. Так, 5 июня ведомство заявило об отбитой атаке на южно-донецком направлении. Позже в Минобороны сообщили, что Украина попыталась атаковать на стыке Запорожской области и ДНР, но «понесла значительный урон».

На следующий день Шойгу заявил, что за три дня боевых действий Украина потеряла до 3,7 тыс. человек, 52 танка и 207 боевых бронированных машин, пять самолетов и два вертолета. С российской стороны погиб 71 военный, были потеряны 15 танков, девять боевых машин пехоты, два автомобиля и девять орудий, добавил он.

В то же время cекретарь Совета национальной безопасности Украины Алексей Данилов 7 июня заявил, что Киев еще не начинал свое контрнаступление, а когда это произойдет, «все об этом узнают». Однако за два дня до этого заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что ВСУ на некоторых направлениях начали «переходить к наступательным действиям». Эпицентром боевых действий она называла бахмутское направление.